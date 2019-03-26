美报告称中国有系统性地阻止人们访问西藏

美国国务院当地时间昨天（25日）在向国会提交的一份报告中指出，中国对外交官、记者和一般民众实施入藏限制，有系统性地阻止人们访问西藏。

据法新社报道，由美国《西藏旅行对等法》授权的这份报告记录了入藏有关的事件。该法去年12月在美国共和、民主两党的支持下获得通过。

报告称，中国政府去年有系统性地阻碍美国外交官、官员、记者和游客至西藏自治区及自治区以外的藏区旅行。

报告也称，美国外交官造访西藏也都“高度受限”。

美国国务院指出，美国方面去年提出九份前往西藏申请，其中五份被中国拒绝，包括美国驻中国大使布兰斯塔德（Terry Branstad）的入藏申请。

另据澎湃新闻报道，中国外交部发言人耿爽回应时说，美国的《对等进入西藏法案》严重违反了国际关系的基本准则，粗暴干涉中国内政，向藏独分裂势力发出了严重的错误信号，对中美交流与合作具有严重的危害性。中国对此坚决反对。美国根据上述国内法发布的所谓报告，罔顾事实、充满偏见，中国绝不接受。

耿爽强调，西藏事务纯属中国内政，不容任何外国势力干涉，中国西藏对各国人士是开放的，同时考虑到当地特殊的地理和气候条件等因素，中国政府依法依规对外国人入藏采取一定的管理和保护措施，这也是完全必要、无可非议。中国欢迎更多人士到中国西藏地区去访问、旅游、经商这一立场不会改变，但前提是必须要遵守中国的法律和相关规定，要履行必要的手续。

耿爽指出，中国敦促美国充分认识涉藏问题的高度敏感性，采取切实措施，消除上述报告造成的消极影响，停止利用涉藏问题干涉中国内政，以免给中美关系和两国的交流合作造成损害。