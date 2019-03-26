赖清德：要让世界知道WHO需要台湾

台湾今年恐将无法参与今年世界卫生大会（WHA），前行政院长赖清德今天（26日）在面薄发文指出，在他担任立委任内，积极争取台湾参加世界卫生组织，“我们要让世界知道， WHO需要台湾，台湾也需要WHO，以守护台湾、区域及全人类的健康。”

据中时电子报报答，赖清德今天以“台湾也需要WHO”发文感谢全世界各区域友邦、美国、欧盟等国家，以各种行动声援，支持台湾参与今年WHA，但中国大陆却一再阻扰台湾出席。

他说，医疗是人权，在他担任立委任内，曾七度出国走访21个国家，积极争取台湾参加WHO（世界卫生组织），多年来，台湾已建立优良的医疗体系与疫病应变机制以守护国人的健康，而台湾提供的对外医疗援助，更是全球卫生体系中不可或缺的贡献者。

赖清德强调，防疫无国界，身为一位医师，他深刻了解全球的防疫工作必须透过国家间彼此沟通、讨论与合作，才能让防疫网络零缺口，“台湾有能力，也有意愿参与，在全球医疗、防疫及卫生体系中，台湾不能缺席。”

身为国际社会的一份子，他说，我们主张台湾人民有权享有与世界所有人一样的健康权益，我们要让世界知道，WHO需要台湾，台湾也需要WHO，以守护台湾、区域及全人类的健康。并呼吁认同他看法的网友分享内容。