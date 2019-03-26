香港2月出口跌6.9% 连跌四个月

香港出口连跌四个月，政府统计处公布，2月本港整体出口货值下跌6.9%，逊于市场预期；进口货值下跌3.8%，连跌三个月。

据《信报》报道，香港2月份商品整体出口货值2287亿元（港币，下同，393亿新元），按年下跌6.9%；商品进口货值2775亿元，按年下跌3.8%。2月份录得有形贸易逆差488亿元，相等于商品进口货值的17.6%。

政府表示，由于受农历新年假期在不同日子所影响，每年1月及2月份的贸易统计数字通常有较大波动。因此1月及2月份的贸易统计数字适宜合并分析。

合并1月及2月份计算以中和农历新年假期出现在不同日子的影响，整体出口货值按年下跌3.1%；商品进口货值下跌5%。今年首两个月录得有形贸易逆差594亿元，相等于商品进口货值的9.3%。

政府发言人表示，受环球经济增长动力减弱，以及美国与内地的贸易摩擦所拖累，本港的商品出口表现在今年年初仍然疲弱，情况与很多其他亚洲经济体相似。

发言人称，短期内，外围的贸易环境料仍会具挑战性。虽然美国与内地的贸易谈判据报已进入最后阶段，但双方能否及何时达成最终协议，仍有不确定性。其他外围发展，包括环球经济增长减慢和英国脱欧等，亦须关注，政府会继续保持警觉。