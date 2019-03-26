中宣部原副部长鲁炜受贿案一审宣判

浙江省宁波市中级人民法院今天（26日）公开宣判中宣部原副部长鲁炜受贿一案，对被告人鲁炜以受贿罪判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币300万元（60万新元）；对鲁炜受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库，不足部分继续追缴。鲁炜当庭表示服从判决，不上诉。

据新华社报道，经审理查明，2002年至2017年，被告人鲁炜利用担任新华社党组成员、秘书长、副社长，北京市委常委、宣传部部长、北京市副市长，国家互联网信息办公室主任，国务院新闻办公室副主任，中央网络安全和信息化领导小组办公室主任，中央宣传部副部长等职务上的便利，以及职权、地位形成的便利条件，为有关单位和个人在网络管理、企业经营、职务晋升及工作调动等事项上提供帮助，直接或者通过他人非法收受、索取上述单位和个人给予的财物，共计折合人民币3200万余元。

宁波市中级人民法院认为，被告人鲁炜的行为构成受贿罪，数额特别巨大，应依法惩处。鉴于鲁炜到案后，如实供述自己罪行，主动交代办案机关尚未掌握的部分受贿犯罪事实，认罪悔罪，积极退赃，赃款赃物已大部分追缴，具有法定、酌定从轻处罚情节，依法可对其从轻处罚。法庭遂作出上述判决。