陈寅确认接替周波 任上海市常务副市长

（早报讯）前任上海市常务副市长周波北上辽宁后，中共上海市委常委陈寅如外界所料接替这一职务，出任上海市政府二把手。

据《解放日报》报道，中共上海市委、上海市政府3月26日召开河长制湖长制工作会议，市委常委、常务副市长、市河长办主任陈寅在会上作具体工作部署。

这是陈寅首次以上海市常务副市长身份公开亮相。他是在今年1月受上海市人大任命，再次出任副市长，同时担任市政府中共党组副书记。

他的前任周波已于今年2月离沪，出任中共辽宁省委副书记。当时外界都预料，陈寅将接替周波成为上海市常务副市长。

根据公开资料，1962年出生的陈寅是江苏南京人，虽然仕途一直在上海，但履历丰富。

他曾在上海水利系统任职多年，之后担任过市发改委副主任、徐汇区区长、杨浦区委书记、市政府副秘书长、上海自贸区管委会党组书记、常务副主任，市委副秘书长等职。

2016年5月，他曾被任命为上海市副市长，直到隔年5月晋升为市委常委，并出任政法委书记。陈寅是2017年5月中共上海市委换届时的三名新晋常委之一。

随着他出任常务副市长，上海预料近期会迎来一名新的政法委书记。

《星岛日报》上星期报道称，中国司法部副部长刘志强将空降上海，出任市委常委、政法委书记，但相关消息尚未得到官方证实。

刘志强今年56岁，山东鄄城人，曾长期在公安部外事局工作，担任过该局局长，2005年起出任公安部国际合作局局长。

2012年，刘志强出任青海省副省长、省公安厅厅长，晋升为副部级，2016年返回北京担任司法部副部长。（《联合早报》上海特派员杨丹旭报道）