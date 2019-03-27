台湾陆委会拟设“韩国瑜条款” 管理县市长赴港澳

台湾陆委会将制定“韩国瑜条款”，规范台湾地方县市首长、政务人员赴港澳的申请流程与行为。

据联合新闻网报道，陆委会3月26日晚间表示，为使政务人员、直辖市长、县（市）长等赴港澳时能有申请流程及行为规范，正研议于香港澳门关系条例中增列规定，以强化必要的管理。

高雄市长韩国瑜与港澳中联办主任会面，引发外界质疑，党政高层相继挞伐。陆委会表示，依现行香港澳门关系条例第十条规定，台湾人进入香港或澳门，为依一般之出境规定办理，对于申请程序及行为规范，尚无明文特别要求。

陆委会说，为使政务人员、直辖市长、县（市）长等两岸条例第九条第四项第一款至第三款及第五款所列人员，赴港澳时能有申请流程及行为规范，陆委会将依总统指示，检视香港澳门关系条例，并研议予以修正。

陆委会表示，中联办近年来配合中国大陆全面管治香港政策，企图削弱香港高度自治，箝制香港自由民主，早为台港所诟病，韩国瑜与中联办会面，“为极其敏感的政治行为”。

早前，陆委会已经建请内政部联审会同意，要求韩国瑜返台后，限期到联审会说明，以释外界的疑虑。

韩国瑜也与香港、澳门中联办主任王志民及傅自应会面。由于出发前未公布该行程，加上港澳中联办的地位特殊，因此引发关注。