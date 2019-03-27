不满“捧韩捧熊猫”? 台大生发起拒看中天新闻

一名台湾大学学生代表在面簿（Facebook）社团发起投票活动，就“要求台大校园内的各餐厅，不得以餐厅电视机播放中天新闻台”为旨，调查学生的意见，也不排除发起正式校园公投。

综合联合新闻网、《自由时报》等台湾媒体报道，该学生代表指控中天新闻台长期制播“偏颇性的新闻报道”，已“严重逾越媒体应有的角色”。此外，“收视费”的争议也让人担心，公平交易委员会已对此事启动调查。为表达“期待拥有优质媒体”的诉求，因而发起“校内拒播中天新闻”的投票活动，抵制中天电视台。

台大学生会会长吴奕柔25日在面簿发文表示，自“韩流”过后，中天电视台开始播报许多“惊为天人”的报道，包含“捧大熊猫可爱，但说台湾石虎有攻击性”等假新闻，造成台大学生不满。而校内学生餐厅又时常播放中天新闻台，“新闻台选择上不成比例，使得学生反感”。

她表示，可以理解同学对假新闻及违反新闻伦理的愤怒，但台大校园讲求民主、保障言论自由，断然要求台大校内禁播特定新闻台，反可能会箝制校内的言论自由，不如藉由同学的自由转台，让校内市场机制自然淘汰，使不具备媒体伦理、大量播报假新闻的新闻台，自然的在台大消声匿迹，她强调，检举、拒看、转台可以贯彻更多可能。

她说，学生会已与校内餐厅沟通，让学生可以自由选择收看的频道，若学生仍坚持发起公投，学生会也尊重。

根据台大学生会法规，发起学生公投的连署门槛为学生数的3％，约1000人。至25日晚间，对该社团贴文中投下支持票的人数已逾4000人。

除了台大，台湾政治大学也上演“抢遥控器”风波，传出有一名校外人经常进到校内，随后把电视机转到中天后就离开，此举令学生不满，有学生直接从该人士手中抢走遥控器，并转台到公视。

据《天下》报道，有学生上面簿呼吁，若不想看中天，可以主动要求转台，“不要连遥控器都抢输！”

不过，政大学生会表示，因校内餐厅属外包经营，学生会无权要求校方介入，只能与餐厅协商，电视遥控器能放置在公共区域，让大家自由转台。

政大则解释，该事件是一名校外人士上周五在校内餐厅与学生发生争执，这名校外女士来到餐厅，要求电视转台看中天新闻，引发在场两到三名学生不满，才发生“抢遥控器”事件。

政大说，该餐厅是由外包厂商经营，厂商提供电视供用餐人士观看，基本上定频在公共电视或球赛频道，有人想转台则会弹性回应用餐人士需求，过去从未因电视频道引发争议，根据学生在政大学生交流版上的讨论，发现部分同学赞同拒看中天新闻的声量。

另外，对台大学生发起拒看中天新闻的投票活动，有韩粉听闻消息后气得在面簿粉丝专页“韩国瑜后援会”开炮，批评“原来台大出智障”，还有人声称“拒读台大政大”。

也有韩粉说“台湾媒体的良心是中天”、“中天是公正的新闻台”。对此，也有网友留言指，“这些韩粉还好吗，留言让人超傻眼欸”、“这就是有读书跟没读书的差别”、“人就是不读书，不思考才会变成这样”。