调查：中国第一季企业活动明显回升

美国研究机构调查显示，受益于“信贷支撑”，中国第一季企业活动明显回升。

据路透社报道，中国褐皮书国际（CBB International）周三发布的中国褐皮书称，中国第一季经济显示出“明显的”复苏迹象，企业获利、投资和聘雇情况都在改善，但决策者对过高信贷水平的依赖可能过度。

这份访问了上千家中国企业后的调查显示，中国企业形势正在好转。不过，中国1月和2月官方数据大多表现悲观，而其他企业调查也表明，最近的刺激举措见效缓慢。多数分析师还警告第一季恐步履维艰，预计中国经济低迷形势会在年中触底。

然而，中国褐皮书国际也怀疑，第一季“信贷支撑下的”经济复苏是否可以持续，并指出风险较大的影子银行又有抬头之势。

尽管企业称信贷可获得性有所改善，但调查还发现，虽然央行努力降低融资成本，但一些公司仍报告利率在上升。

中国1月新增人民币贷款3.23万亿元人民币(4.37亿新元)，因决策者试图刺激低迷的投资，并防止中国经济进一步放缓。

有关部门敦促银行继续向面临困境的小型企业和民营企业贷款，尽管这些企业被认为具有较高的信贷风险。

中国将在4月中旬公布3月与一季度经济数据。