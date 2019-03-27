加拿大失踪中国留学生已找到 轻伤送医

据加拿大广播公司报道，加拿大警方证实，在加拿大多伦多地区疑遭绑架的22岁中国留学生被发现还活着。

他是在离多伦多180公里的格雷文赫斯特镇被找到的，他被发现时看起来受了轻伤，目前已送往附近的医院接受治疗。

据新华社报道，加拿大警方26日也称，警方当天在多伦多逮捕了一名涉嫌参与23日绑架一名中国留学生的35岁男性嫌疑人。

据警方发布的消息，一名男性中国留学生23日在多伦多地区马克姆市一所公寓的地下停车场被3名蒙面人劫持到一辆黑色汽车内，汽车随后驶离。事发后，警方公布了包括涉案汽车司机在内的4名嫌疑人的衣着等信息，征求破案线索。25日，警方根据民众提供的线索在多伦多市内找到涉案黑色汽车，当时车中无人。

据中新社报道，当地约克区警察局发言人帕滕顿（Andy Pattenden）受访时表示，约克区和万锦市的治安总体良好，此类案件甚少发生。以前曾有人失踪，但其后会有人提出勒索赎金。此次案件中，嫌犯使用暴力，以电击枪电击受害人并将其劫走，之后迟迟未见勒索要求，案情罕见。

已在约克区警察局效力13年的帕滕顿说，在其个人印象中，类似案件在此区域内未曾发生过。