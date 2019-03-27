周小川：中国不存在系统性补贴国有企业的情况

中国人民银行前行长周小川表示，中国在消除“价格扭曲”方面仍有一些遗留，但中国政府和银行体制不存在用系统性补贴来支持国有企业的情况。

综合新浪财经和澎湃新闻报道，周小川月27日在博鳌亚洲论坛2019年年会上表示，中国曾积极和欧盟机构谈过世贸组织改革的问题，他也听到了很多批评的声音，但是周小川认为，对中国“市场扭曲”的批评可能分为两种情况。一种是中国从计划经济到市场经济过度的过程中大幅减少了“市场扭曲”和不合理的补贴，但转型的过程很漫长，会存在一些遗留。中国政府非常愿意加快改革进程，彻底消除扭曲。

他谈到，在和国际价格体系接轨的过程中，还存在一些针对电力和天然气等领域的补贴，并不多。但中国政府和银行体制不存在用系统性补贴来支持国有企业的情况。

另一种“扭曲”可能是由于双方误解造成的。周小川说道：“我们需要做一些澄清的工作。中国是一个大国，在执行过程中可能会出现不一致的情况，地方政府可能有一些不当的行为，但这不代表中国政府的政策。”

总体来说，周小川认为中国必须要直面这样的挑战和批评，有些有用的批评可以帮助中国加快改革进程，进一步参与国际规则的制定。

周小川说，还有一些扭曲是双方的误解造成的，我们需要澄清一个问题是，中国是一个大国，在执行过程中会出现地方政府与中央决策不一致，但这不是中国政府的决策，

周小川也谈到，中国一直保持着发展中国家的身份。“中国不仅为自己说话，同时也为其他发展中国家仗义执言，我们会继续做下去。”

该场分论坛的主题是“WTO改革”。在局面地区涌现单边主义和贸易不平衡的情况下，WTO的上诉和谈判机制改革引发广泛关注。而中国作为该过程中的重要成员国，中国是否存在所谓“市场扭曲”行为也在论坛上也引起讨论。