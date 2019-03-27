华为轮值董事长：美国的打压对华为销售几无影响

据路透社报道，华为轮值董事长徐直军表示，美国的打压行动对华为销售几无影响，而且不太可能出现多国追随美国禁止华为参与下一代移动网络建设的局面。

“最近我们看到许多国家正在做出自己的决定，”徐直军在华为深圳总部接受采访时表示。

虽然澳洲已因安全担忧而禁止华为参与本国的5G网络建设，但德国和法国等欧盟国家暗示，可能不理会美国要求把华为拒之门外的呼吁。

“也许只有澳洲，”徐直军表示。

徐直军确认，2019年前两个月华为的营收增长36%，年度营收料增长15%，达到1千250亿美元，凸显该公司智能手机业务以及计算与通讯网络销售方面的强劲势头。

徐直军说，预计美国不会禁止向华为出售美国零部件来加大对华为的打击。美国去年禁止向中兴通讯出售零部件，几乎令中兴通讯倒闭，美国总统特朗普后来取消了禁售令。

徐直军说，华为是全球第三大电脑芯片买家，其中很多是从美国企业购买的，禁售将扰乱全球科技行业。

华为之前几乎不对外公布其内部运营的细节，但最近几个月开始接受媒体采访，并邀请记者参观其园区，以反击针对公司的间谍指控。

路透记者周一受邀浏览华为“股权注册室”的文件，这里保存着华为数万持股员工的资料。

华为的增长主要受智能手机业务、以及向政府和企业客户出售计算和通信网络设备驱动。

徐直军表示，未来增长“基本”还将依赖这些业务，对电信运营商的设备销售将保持单位数的增长。

华为是全球最大的电信设备生产商、第二大智能手机生产商。

在谈到华为半导体业务--海思半导体(HiSilicon)时，徐直军称，该部门去年生产了超过75亿美元的芯片。相比之下，华为从外部供应商购买的芯片价值估计达210亿美元。

华为将在周五的记者会上公布2018年财报，预计届时将有超过100位记者出席，远超过去几年的人数。