国台办谈韩国瑜大陆行：成果丰硕，两岸守望相助

据中新网报道，中国大陆国台办发言人安峰山今天表示，高雄市长韩国瑜3月22日至28日率高雄市访问团，到香港、澳门、深圳、厦门等地参访，开展城市交流合作，此行是两岸及港澳媒体近期的一个热点、焦点，不仅在经贸、旅游、文教等多方面取得阶段性丰硕成果，而且就搭建城市交流机制化平台，建立长效交流机制初步达成共识，今后与高雄加强交流合作展现出广阔前景。

安峰山称，韩国瑜一行了解粤港澳大湾区建设，参观港珠澳大桥、深圳前海开发区、厦门海沧自动化码头、高科技企业和青年创业基地等，就城市建设和民生发展等进行广泛深入交流。特别是粤港澳大湾区建设是新时代推动形成全面开放新格局的新尝试，蕴含巨大发展机遇和无限商机，参与这一重大战略，将为今后深化交流合作提供非常广阔的空间。

安峰山说，韩国瑜一行在经贸采购方面，按照市场化运作机制签订了一大批农渔产品采购协议，其中在深圳、厦门期间签署金额达4亿元人民币（约8千万新元），在香港达5亿多元人民币，在澳门达1.6亿元人民币。深圳协调摊位十分紧俏的海吉星农产品批发市场优先租给高雄摊位，销售高雄农产品。厦门邀请高雄组团参加每年举办的“海峡论坛”“投洽会”“旅博会”“工博会”“文博会”等经贸文化展会。

在文教交流方面，深圳将每年为高雄提供200个青年实习、就业岗位，深圳职业技术学院每年为高雄提供20个就读学生指标。厦门今年11月将在高雄举办第十二届海峡两岸福德文化节，举办闽南语合唱团走进高雄活动，两地将持续开展民间、民俗、宗亲、社区、青年交流交往活动，丰富两地民众的文化生活，增进了解和亲情。

在旅游合作方面，厦门将尽快推动“中远之星”客滚轮恢复厦门至高雄的航线；将尽快推动开通厦门至高雄的邮轮航班。深圳、厦门市将按市场化机制运作，鼓励旅行社组织游客前往高雄旅游，厦门近期将组织8000名游客分批赴高雄旅游。另外，厦门航空今年将再次赴台招聘200名空乘人员，其中100人定向到高雄招聘。

在建立机制方面，搭建深圳与高雄的城市交流机制化平台，全面加强两地经济、文化、教育、体育、科技等各领域的交流合作，双方同意适时共同举办论坛。搭建厦门与高雄港口城市交流机制化平台，聚焦港口城市合作、产业深度交流、会展旅游合作、城市管理创新等热点议题，商谈举办城市论坛，推动两市交流合作，造福两地民众。

安峰山强调，取得这些成果，是“两岸一家亲”，亲望亲好，守望相助的具体体现，也是两岸融合发展，携手发展，共同发展的生动写照，充分说明在坚持“九二共识”的基础上，两岸城市交流的合作前景广阔。

安峰山指出，两岸同胞是一家人，大陆经济社会的发展进步不断释放的巨大发展机遇和红利，我们愿意与更多的台湾同胞来分享。我们欢迎并支持更多的两岸城市在“九二共识”的基础上加强交流合作，相互借鉴，携手发展，让台湾同胞有更多的获得感，不断增进两岸同胞的利益福祉。两岸关系好，台湾才会好。

安峰山称，希望两岸同胞能够共同努力，坚持“九二共识”，反对“台独”分裂，克服人为干扰和阻碍，积极推动两岸关系和平发展，共创两岸融合发展的光明前景。