中国扩大油菜籽禁令 特鲁多称要派高级别代表前往北京

中国周二扩大了对加拿大油菜籽进口的禁令，另一家加拿大企业威特发（Viterra Inc）成为被中国取消出口注册的第二家加拿大油菜籽出口商。

路透社报道，本月较早时，中国已停止进口加拿大最大农业公司理查森国际有限公司（Richardson International）的油菜籽，理由是其中存在有害生物。

一个行业组织上周表示，中国进口商已停止从加拿大进口任何油籽，不过菜籽油和菜籽粕进口并未受到影响。

加拿大总理特鲁多周二表示，该国政府正在试图解决这一问题，正在考虑派一个高级别代表团前往中国消除中国的安全担忧。

他表示，“我们非常认真地对待此事，”并称中加关系最近几个月令人担忧。

他说，“我们看到我们与中国的关系因一些外交问题而遇到一些挑战。”

中国海关总署昨天在官网宣布对威特发及其相关企业颁下的进口禁令，即时生效。海关说，在大连与南宁的港口取得的威特发油菜籽样本中，再次检测到几种害虫。为了防止引进有害生物，海关立即撤销了威特发的油菜籽出口注册登记，并将对所有进口的油菜籽加强检查。

加拿大油菜理事会一名发言人表示，该行业组织对加拿大出口油菜籽的品质有信心，称全球其他客户并未表达相关疑虑。