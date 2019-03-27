中国发布西藏民主改革60年白皮书

中国发布白皮书，称民主改革60年来，西藏社会实现了由封建农奴制度向社会主义制度的历史性飞跃，西藏发展实现了由贫穷落后向文明进步的伟大跨越。

据央视新闻客户端报道，中国国务院新闻办公室27日发表《伟大的跨越：西藏民主改革60年》白皮书，指经过民主改革，西藏废除了政教合一制度，实行政教分离，恢复宗教的本来面目。

白皮书强调，国家和西藏自治区依照法律法规对宗教事务进行管理，依法保护宗教信仰自由、保证正常宗教活动有序进行、保障宗教团体的合法权益。

目前，西藏有宗教活动场所1787处，住寺僧尼4.6万余人，活佛358名；清真寺4座，世居穆斯林群众12000余人；天主教堂1座，信徒700余人。藏族和其他少数民族都按照自己的宗教传统进行宗教活动。活佛转世制度作为藏传佛教特有的信仰和传承方式，得到国家和西藏自治区各级政府的尊重。截至2018年，已有91位新转世活佛按宗教仪轨和历史定制得到批准认定。

白皮书还批评，多年来，以达赖集团为代表的西藏旧势力，出于自身政治利益的需要，出于对黑暗落后的封建农奴制的眷恋，极力否定民主改革，否定西藏发展取得的巨大成就。这不仅是对事实的罔顾，更是在开历史倒车，是对人类文明的反动。

白皮书称，经过60年的奋斗，西藏农牧业生产得到长足发展，现代化程度不断提高。农林牧渔业增加值（含农林牧渔服务业）由1959年的1.28亿元（人民币，下同，2580万新元）增加到2018年的134.14亿元。粮食产量由1959年的18.29万吨增加到2018年的104.9万吨；粮食单产由1959年的1370公斤/公顷提高到2018年的5688公斤/公顷。

西藏工业增加值从1959年的0.15亿元增加到2018年的114.51亿元。经济总量实现了巨大飞跃。2018年，西藏全区生产总值1477.63亿元，按可比价格计算，比1959年的1.74亿元增长了约191倍。第三产业蓬勃发展，全域旅游快速推进。2018年接待游客3368.73万人次，实现旅游总收入490.14亿元，10多万农牧民借助旅游业增收致富，世界旅游目的地建设成效初显。

白皮书还指出2018年城镇登记失业率2.83%，城乡居民人均可支配收入分别增长10.2%和10.8%。覆盖城乡的社会保障体系基本建成。2013年以来，累计减贫约71万人。贫困发生率由2012年的35.2%下降到2018年的6%以下。2013年以来，实施各类城镇保障性安居工程31.46万套。加大对口援藏力度，2013年至2017年累计实施援建项目1736个，援助资金达143.46亿元。国家统计局专项调查结果显示，群众对生活现状的满意度超过97%，对全面建成小康社会的信心达97.3%。