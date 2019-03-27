广西海峡两岸产业合作区设立投资产业基金

广西海峡两岸产业合作区建设联席会议第二次会议昨天（26日）在南宁召开。广西台办主任李东兴在会上表示，围绕海峡两岸产业合作区建设，广西提出了设立投资产业基金、加工贸易、跨境劳务、营商环境配套政策等具体支持措施。

中新社报道，2017年9月15日，国台办会同国家发改委、商务部在广西授牌设立了海峡两岸产业合作区。合作区是“一区三园”，包括防城港产业园、崇左产业园和钦州产业园。

李东兴介绍，广西海峡两岸产业合作区成立1年多来，前来考察洽谈的台商总计达100多批次1500多人次，已签约入园项目49个，计划总投资351.4亿元人民币。

2018年8月，广西发布实施《关于促进桂台经济文化交流合作的若干措施》，共80条。在《若干措施》的第五部分，制定了“落户园区的企业，可以享受中越跨境劳务合作政策”等多条措施。

李东兴称，为进一步完善基础设施建设，广西正积极争取国家层面专项资金支持，专项用于合作区基础设施建设、台资产业转移补助等。继续完善台湾青年和各类人才来桂创业就业政策，为台湾青年就业创业提供多层次、多样化服务，积极引进台湾高层次人才，为桂台合作和广西经济社会发展提供人才和智力支撑。

据介绍，2019年，广西将积极推动桂台产业合作对接，推进桂台冷链物流合作。广西与台湾开展冷链接物流合作存在较大的潜力，目前，已有2家台资冷链物流项目落户崇左。

李东兴表示，今年广西将组织80批次以上的台资企业到合作区考察投资，赴珠三角、台湾地区等台资聚集地举办10场左右招商推介会，力争落户合作区项目25个以上”。