被指监控聊天精准推送广告 微信回应：没监控聊天记录

日前，有媒体测试称，用微信进行文字聊天后，微信“精选”推荐的公号文章中的广告内容与聊天内容密切相关，疑似被精确推送广告。

据澎湃新闻报道，微信方面3月26日下午回应称，并未检测用户聊天记录，但用户的点击行为可能会影响相关资讯的呈现。

微信团队称，正如一直以来承诺的，微信不会监测用户的聊天记录，这属于用户的个人隐私，更不会通过监测用户聊天记录来推送广告。

微信团队表示，腾讯广告通常投放的人群非常广，投放的基本逻辑是基于用户群体属性，广告主可选择他们设定的目标人群。因此很容易出现用户收到的广告“恰好”和自己的聊天内容、浏览内容相似的巧合情况。

该团队举例称，3-5月份是与清明、五一等有关的旅游旺季，又是日本樱花季。在这一时间，旅游类广告/日本相关广告的投放量会比较大。与用户聊天记录巧合情况发生的概率也会大大增加，从而被用户误解。

此外，护肤品广告主是向多个城市中某一个年龄段的女性投放。如果用户聊天中谈及护肤，很可能也会产生误会。

微信团队表示，其“看一看”平台基于用户的兴趣、点击行为、平台热门等因素来推荐相关资讯信息。该平台会对用户进行“画像”。前述测试中的用户被打上“旅游”标签，所以被推荐了相关内容。

对于App给用户“打标签”的问题，网络尖刀团队创始人曲子龙告诉澎湃新闻，App平台可以通过手机号、邮箱、用户上网媒介的MAC地址、用户常用头像、出生年月日、用户昵称等，进行用户画像，并定向推送广告。

国内某知名反病毒软件公司一位安全技术专家表示同意曲子龙的观点。他认为，现在临近清明、五一节假日，“旅游类广告自然就比较多”。而且用户即使关掉GPS定位，App还可以通过网络连接、IP地址定位，想完全隐身，“几乎做不到”。

而曲子龙提醒，很多因素会影响测评实验的结果。他说，在对照实验中，要求一切对象都是新的：全新的手机、从未在互联网上出现过的手机卡、不下载与测试无关的App、测试话题尽量冷门、使用系统自带的输入法等。