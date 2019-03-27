林毅夫： 需构建有效市场让所有国家从全球化中受益

今天（27日），在博鳌亚洲论坛“新兴经济体：新智慧解码两难困局”分论坛上，北京大学新结构经济学研究院院长林毅夫表示，全球化可以使一些国家受益，比如中国，但是另一些新兴国家甚至是高收入国家不能受益很多。所以，要有两个机制让所有的国家都能够从全球化中受益，即构建有效市场及其推动机制。



据《新京报》报道，林毅夫解释，全球化如果能够使所有国家受益，前提是所有的国家都根据自己的竞争优势来发展经济。他表示，希望企业家能够了解在全球化中他们担当什么样的角色，手上有什么样的工具，怎么样使用他们的竞争优势，要盈利就要根据竞争优势去发展经济。而有效的市场可以提供这些信号和工具。



针对第二点，林毅夫强调市场必须要有竞争性，因此必须要降低交易成本。而交易成本是跟基础设施建设是否完善有关，所以必须要有国家的力量来促进完善基础设施，构建更好的商业环境来推动有效市场。

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