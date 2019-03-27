《环时》社评：西媒的确缺少客观报道中国的自由

中国官媒《环球时报》总编辑胡锡进昨天发布社评称，如果中国的舆论影响力仍远低于它的经济影响力，怎么能得出中国在发动咄咄逼人的舆论攻势的结论呢？

以下为社评全文：

总部在法国的“无国界记者”组织25日发布报告，呼吁西方世界警惕中国正试图建立“世界媒体新秩序”，对全球新闻自由构成威胁。该组织夸张地号召“民主国家起来反抗”。

这个报告将“无国界记者”组织的主观武断和价值偏见可谓显示得淋漓尽致。先说事实，中国有改变西方国家媒体价值取向和工作方式的能力吗？就说欧洲主流媒体，它们哪一家会因为中国使馆与它们打个招呼，邀请它们的记者来中国做采访，或者在它们的媒体上投放了广告，就能改变它们对中国的报道态度呢？

“无国界记者”组织如此睁着眼睛说瞎话，他们作为新闻行业工作者所应有的专业性和道德底线何在？编“世界媒体新秩序”这么吓人的概念，总该与现实情形有最基本的对应吧？

这些对中国进行不实攻击的人已经完全固化在西方的价值视角上，不仅不对西方舆论构建的中国形象做任何质疑，而且按照西方的“政治正确”添油加醋，继续强化针对中国的谎言。

中国已是世界第二大经济体，中国在全球的舆论影响力达到了世界第二吗？如果中国的舆论影响力仍远低于它的经济影响力，怎么能得出中国在发动咄咄逼人的舆论攻势的结论呢？另外，面对这两种影响力的反差，西方难道不觉得它们对全球舆论的主导、控制是有问题和应当检讨的吗？

在西方政治和经济频频出现问题的时候，一些欧美媒体人顽固地坚持西方中心主义，视中国体制为异端，并且立场先行地搜集批判中国的材料。“无国界记者”组织的最新报告就是个典型例子。

所有国家都希望外部世界更加客观、正面地看自己，美国政府出资邀请过世界很多有影响的媒体人前往美国采访，驻各国的外国使馆官员都愿意与当地媒体保持良好关系。包括欧盟国家在内的很多国家驻华使馆官员以及大使都频繁来环球时报与我们交流，宣扬他们对自己国家和对中国的认识，推荐报道选题，请问“无国界记者”组织，这算他们试图影响中国媒体的报道吗？

与“无国界记者”组织的报告进行具体争辩没多大意思，我们想指出的是，编纂该报告的那些人，包括西方媒体的很多人，太沉湎于西方的优越感和“正确性”里面了。他们已经不动脑子，人云亦云，还有些蛮横，以致于面对中国如此宏大、有序的崛起时，他们拒绝探寻其中的合理性，而是用起哄一般的指摘做自我安慰，这无异于精神胜利法。

更有甚者，在西方媒体里目前形成了不敢突出报道中国正面消息的禁忌，任意夸张地负面报道中国成为了一种安全，即使搞错了也常常不会受到追究。西方媒体针对中国的报道正在形成一种集体的不自由，它所要求的政治“正确性”达到无以复加的地步。

“无国界记者”组织就是这种环境下出笼了一个充满谎言的报告。它不反思西方媒体对华报道的不客观和不公正，反而顺着这一倾向编造更耸人听闻的概念，刷它的存在感。在中西交流与摩擦并存的大背景下，它的这一报告就是添了新的泡沫，毫无真正的价值。而西方涌起过的这种泡沫实在太多了。