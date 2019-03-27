天津大学科学家找到超高能量存储“金钥匙”

天津大学封伟教授团队成功研制出超高能量氟化碳材料，性能大幅度领先国内外同类产品，该技术现已获得多项中国和国际发明专利授权，有望使中国率先突破超高能量存储这一“卡脖子”关键技术。

据中新社报道，氟化碳是目前世界上理论能量密度最高的原电池固态正极材料，在电子器件、生物医学和装备电源等领域有广阔应用前景。

专家介绍，目前中国广泛使用的氟化碳材料主要依赖国外进口，价格高达每吨600～800万元，制约了中国相关领域科学研究和产业发展。

当前，国际主流的氟化碳材料难以实现“能量密度高”和“功率密度高”的兼顾，这也成为了制约人类进入超高能量存储时代的技术瓶颈。

天津大学封伟教授团队从2008年开始率先提出通过开发具有独特结构的新型氟化碳材料，达到氟化碳材料能量密度和功率密度“双高”的目标。团队历经十年攻关，通过颠覆共价型氟碳结构，在国际上率先研制出新型氟化碳材料。

研究结果显示：他们研发的新材料能量密度达到2738Wh/kg，比国外同类产品高30%，达到世界领先水平，同时在超大放电电流条件下稳定工作，真正实现了能量密度与功率密度“双高”。

封伟表示，“目前我们团队已经实现了新型氟化碳材料的稳定生产，并深入挖掘了氟化机理、结构调控、电化学动力学等科学问题，”