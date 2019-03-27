【博鳌论坛】专家：中国经济最大风险是不改革不开放带来的风险

据路透社报道，中国国际经济交流中心首席研究员张燕生今天表示，中国经济目前正处在过渡期、转折期，大概会有5到7年的时间，这是一个风险最大的时期，旧的可能走了，新的还没有来；面临的最大风险是不改革、不开放带来的风险。

他在博鳌论坛间隙接受媒体集体采访时指出，中美关税战应该可以暂时休战、告一段落，因为关税战再打下去，中国、美国和世界都受不了；不过他认为，从今年年中到下半年，尤其是G20峰会上，对WTO改革规则的较量将会成为中美两个大国关系的新关注点。

“危和机同时并存，但是危还是机，关键看你是不是有能力转危为机，”张燕生说，“我们的国际环境确确实实到了一个大转折时期，一个不确定和不稳定性风险明显上升的时期，究竟对中国是危还是机就看我们自己能不能够把自己的事做好，把改革开放的事情做好。”

他指出，中国经济面临的最大风险首先是不改革、不开放带来的风险，所谓“开放”包含三个定理：第一，开放就是“引狼入室”，愿不愿意引狼入室、与狼共舞，愿不愿意培养狼性，就是检验到底是不是真开放的标准；第二，开放就是改革，中国下一步开放要推动规则等制度性开放，经济规则、社会规则、可持续发展规则都要和国际高标准规则对接，同时还要有好的治理。

第三，开放的动力是往往是压力、危机和挑战，不要浪费当前世界经济百年未有之变局，不要浪费推动中国改革开放的作用，也不要浪费当前中国经济从高速增长到高质量发展所产生的五到七年的下行压力。

“也就是危和机同时并存，关键看你自己。”张燕生称。

他认为，世界经济目前有三个短板始终没有解决好，一是世界经济增长依然没有动力，1990年以来脱实向虚的世界性趋势导致世界经济缺乏动力；二是世界经济始终不能保持在一个比较平衡和水平的轨道增长，那么利益受损的部分就会推动单边主义、保护主义。

至于第三个问题，就是大家生活在地球村，却没有一个和地球村相匹配的全球治理规则，比如宏观政策协调、全球公共产品供给的责任等。

“这三个问题到目前为止都没有比较好的解决，因此世界经济始终你感觉到不稳定、不确定性因素始终是伴随着世界经济的增长。”他表示。