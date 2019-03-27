美国多名联邦参议员议员提出“台湾保证法”

美国民主、共和两党多名联邦参议员昨天（26日）提出“台湾保证法”草案，并指出在台湾关系法40周年之际，应反映美台关系现实，法案将强化美台关系并支持台湾参与国际社会。

据中时电子报报道，共同提出“台湾保证法”（Taiwan Assurance Act）草案的参议员柯顿（Tom Cotton）发布新闻稿表示，台湾是美国的重要民主伙伴，在台湾关系法签署生效40周年之际，美台双边关系应该反映这一现实。“台湾保证法”的提出将加深美台双边安全、经济与文化关系，并传递一项讯息，那就是无法容忍中国大陆在台海两岸的侵略性行为。

参与提案的参议员梅南德兹（Robert Menendez）则表示，见证台湾民主蓬勃发展是他国会议员生涯最自豪的时刻之一。在纪念台湾关系法40周年之际，国会必须一致表态维护台湾外交空间的重要性，深化美台关系，并保证台湾人民对自己的未来拥有发言权。

曾提出“萨尔瓦多与台断交是一大错误”的共和党参议员卢比欧（Marco Rubio）也加入提案，并表示美国必须加强与台湾战略关系，以对抗日具侵略性的中国大陆。台湾是重要的民主伙伴，其安全对于提升美国在印度太平洋的国家安全利益至关重要。

共同提案人之一的民主党籍参议员库恩斯（Chris Coons）也指出，台湾充满活力的民主与蓬勃发展的经济，是整个印太区域的例证，在台湾关系法40年之际，这项法案是美台人民长期友谊的重要讯号。

“台湾保证法”草案提出多项方案以强化美台关系，包括要求美国总统审查国务院官员美台关系指导方针、指示国防部长努力将台湾纳入双边和多边军事训练演习、要求现役海军将官或将官出任驻台美国国防专员、美国继续主张台湾有意义参与国际组织、表达国会对台湾不对称防卫战略以及美国对台军售与重启美台双边贸易谈判的支持等。

报导指出，除了上述参议员提案之外，联邦眾议员麦考尔（Michael McCaul）则计划在眾议院提出类似法案。