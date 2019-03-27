高雄市议员陈致中控告韩国瑜“外患罪”

高雄市长韩国瑜近日出访中国大陆进行城市交流，率市府团队为高雄拼经济，几天下来会见了国台办主任刘结一和香港、澳门特首，对于韩国瑜促进两岸交流，没能随行的高雄市议员陈致中昨天（26日）在面薄上批评韩国瑜是骗子，“表面上卖农渔产品，实际上是卖台湾。”今早更将赴地检署按铃控告韩国瑜涉及“外患罪”。

据中时电子报报道，陈致中昨26日上午发文，他称贯彻“九二共识”就是贯彻“一国两制”，“有没有觉得你根本就被韩国瑜骗了？”陈致中提到，韩不可能天真的不知敏感度及严重性，他明知道，却心甘情愿作统战大戏的看板演员，配合国台办营造出“一国两制、百姓喜迎、一家亲乐融融”的氛围假象，让北京达成宣传的政治目的。

陈致中今上午9点30分将赴法院按铃控告韩国瑜，就韩国瑜未经核备即与中国大陆官员会面一事，按铃控告韩国瑜涉犯“外患罪”。外患罪属《刑法第103~115条》范围，据《刑法第100条》条文，“意图破坏国体，窃据国土，或以非法之方法变更国宪，颠覆政府，而以强暴或胁迫着手实行者，处七年以上有期徒刑；首谋者，处无期徒刑。预备犯前项之罪者，处六月以上五年以下有期徒刑。”

陈致中受访时强调，就算是“意图、阴谋”也构成外患罪的犯罪事实。他提出两证据，一是韩未经台湾政府主管机关授权，于3月22日进入中联办密会官员王志民，等同接受“一国两制”。陈表示，就连香港特首都避免与中联办官员接触，韩积极拜访，显然已触犯刑法第104条“通谋外国或其派遣之人，意图使中华民国领域属于该国或他国者”之外患罪。

第二，韩于3月25日于深圳与大陆国台办主任刘结一会面时，默认刘提出的“习五条”，甚至公开表示“九二共识”是定海神针，等同接受大陆国家主席习近平“一个中国、一国两制”的原则，同样触犯外患罪。

陈还高呼“拼经济也不需要卖台！”他以兰花外销为例，表示台南“台湾国际兰展”缔造113亿元外销佳绩，农委会去年也外销兰花达57亿元美金，创20年来新高，都没有因为经济而侵害台湾主权。

陈认为韩国瑜在大陆签订的都是备忘录，根本不是真正的订单。签约厂商几乎都是陆资企业，根本都是“政治订单”。