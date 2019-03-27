中国公安部原副部长孟宏伟被双开：拒不执行中央决定

据中央纪委国家监委网站消息，中国国家监委对公安部原党委委员、副部长孟宏伟严重违法问题进行了监察调查，调查期间发现孟宏伟存在严重违纪问题，中央纪委进行了纪律审查。

调查结果称，孟宏伟毫无党性原则，毫无组织观念，不按规定报告个人有关事项，对抗组织，拒不执行党中央决定；特权思想极其严重，公权私用，滥权妄为，肆意挥霍国家资财满足家庭奢靡生活；家风败坏，利用职务影响为其妻谋取职务，纵容其妻利用其职权搞特殊、谋私利；权力观扭曲，利用职务上的便利或职权、地位形成的便利条件，为他人在职务晋升、岗位调整、企业经营等方面谋取利益，非法收受他人巨额财物。

孟宏伟严重违反党的政治纪律和政治规矩、中央八项规定精神、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律、生活纪律，构成职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不知敬畏、不收敛、不收手，严重玷污党的形象，严重损害国家利益，造成恶劣影响，应予严肃处理。

依据有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予孟宏伟开除党籍处分；国家监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

曾担任国际刑警主席的孟宏伟去年9月底从法国返回中国后失踪，法国警方曾展开调查和保护其妻儿。北京去年10月公布孟涉嫌违法，国际刑警组织发表声明称收到孟请辞并即时生效，