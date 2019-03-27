台湾男子想学郑捷无差别杀人 被站务员和男乘客合力夺下刀子

一名台湾高姓男子今天（27日）早上11时许，搭乘台铁列车，停靠松山站前，大喊“我要当下一个郑捷”，抽出水果刀，意图攻击女乘客。

据《苹果日报》报道，该高姓男子三天前曾在面簿发文预告“后天我决定好了学‘郑捷犯案’”，而他今天搭台铁时，竟在面簿直播：“我要当下一个郑捷！”诡异的笑容、恐怖的行径令人不寒而栗，所幸及时遭旁人制止，未酿成巨祸。

事发当时，高男边搭车，边打开手机直播，还对着镜头发出凄厉的笑声，最后喊出“我要当下一个郑捷！”然后结束直播。

台铁林姓站务员今早洽公结束，刚好与高姓男子搭乘同班列车回南港车站，并目击全部过程。林姓站务员描述，当时列车快到松山车站前，高姓男子突然大喊：“我要当下一个郑捷！”随即抽出水果刀，将刀尖指向坐在对面的女乘客。她发现高男持刀，惊呼：“你要干嘛？”此时，她趁著列车到站开门之际，吓得夺门而逃。

“我劝他不要妄动，伤害到其他人。”林姓站务员说，高姓男子似乎冷静下来，接著他也下车，持刀独坐在第二月台楼梯处，嘴里念念有词，不时低头啜泣，一名见义勇为的男子以背包打落高姓男子手中的水果刀，站务员则趁隙夺下刀子，将他压制在地，高姓男子则被送往派出所问讯。

从高姓男子的面簿看出，他多次分享郑捷、冷血杀戮的新闻，甚至多次发表“我是撒旦，我要制杀人的冲动”等负面言论。

台北捷运2014年曾发生极其恶劣的随机砍人事件，时年21岁的东海大学大二男生郑捷在车厢内持刀伤害26人，事件造成四人死亡。

高姓男子六年前从金门服完一年义务役后退伍，当年一起服役的辅导长坦言“这孩子怪怪的”。