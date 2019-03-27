中天新闻台被罚百万 受七种处分

台湾通讯传播委员会（NCC）今天（27日）重罚中天新闻台百万元。NCC对单一新闻台做出七种处分，创下历史纪录。NCC的处分都将列为换照时的参考，中天新闻台的换照期限将在明年年中进行。旺中集团则派出三个记者在记者会现场炮轰NCC。

据联合新闻网报道，中天新闻台在今年2月28日播出中天晨报节目，出现的标题违反了事实查证原则致损害公共利益规定，裁处60万（新台币，下同）罚锾；又因2月18日新闻报导内容出现“三市长合体天空出现‘凤凰展翅’云朵”，也因违反公序良俗、事实查证等规定，被罚40万元。合计两条未查证新闻共被罚百万。

另外，去年县市长大选，中天新闻台因为播出当时的高雄市长候选人韩国瑜比例过高，被大批阅听众检举，NCC今日也公布惩处结果。

针对播出特定对象比率过高部分，NCC委员会指出，委员一致认为制播情形和采访行为不利民众常态资讯获取，妨害知的权益，也跟中天电视台的自律规范不合，依法要求限期改正，若届期没有改正完毕，将处罚锾，并可能要求撤换新闻部主管。

NCC要求中天新闻台应该在公文送到一个月内完成三项改正措施，包括补实具适格性的新闻部各阶层人力（包括新闻部总监）、落实104年换照时有关独立人之聘用时程、专业条件及工作职掌、落实独立审查人制度。

针对中天新闻台新闻节目的新闻采访、编审、制播等自律规范与内控机制，及应如何落实事实查证及公平原则，提出检讨并提出改善报告及教育训练计画；检讨伦理委员会中的新闻专业背景委员是否足够，以及落实委员会决议的具体作法。