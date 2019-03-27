调查：香港小型企业信心跌至亚太区最低

澳洲会计师公会27日在香港公布最新年度“亚太区小型企业调查”显示，香港小型企业对2019年本地经济前景的信心及自身业务增长预期，均跌至亚太地区最低水平。

据中通社报道，该调查共访问3607名小型企业经营者，受访者来自亚太地区十个主要市场，包括香港、中国大陆、台湾、马来西亚、越南、印尼、菲律宾、新加坡、澳大利亚及新西兰。

结果显示，受访香港企业对未来12个月本地经济增长的信心降至29%，较12个月前下跌约30%，是在受访市场中最低。另外，仅47%的香港企业预期今年业务将录得增长，也是在亚太区中最低。

澳洲会计师公会商业及投资政策经理欧嘉文指出，全球贸易局势紧张似乎是信心普遍减弱的主要原因，特别是在香港，有高达52%的受访者预测贸易摩擦或会对其2019年业务产生不利影响，在亚太地区受访市场中比例最高。

调查还显示，发展中国家和地区的小型企业对前景信心最强，其中菲律宾、越南和印尼的小型企业对其业务前景最为乐观。

欧嘉文对于这些市场的小型企业信心高涨并不感到意外。他指出，这些小型企业重点关注例如科技、创新和客户满意度等令业务增长的关键驱动因素，因此他们有望在未来一段时间内继续保持相当乐观的增长态势。