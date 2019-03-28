中国公安部：坚决拥护党中央对孟宏伟的处理决定

据中国公安部官网消息，国务委员、公安部党委书记、部长赵克志昨天主持召开公安部党委(扩大)会议，传达学习党中央关于给予孟宏伟开除党籍、开除公职处分的决定。公安部党委表示，坚决拥护、坚决支持党中央决定，坚决把思想和行动统一到党中央决定上来，坚决在思想上政治上行动上同以习近平为核心的党中央保持高度一致。

会议认为，孟宏伟毫无党性原则，毫无组织观念，不按规定报告个人有关事项，对抗组织，拒不执行党中央决定；特权思想极其严重，公权私用，滥权妄为，肆意挥霍国家资财满足家庭奢靡生活;家风败坏，利用职务影响为其妻谋取职务，纵容其妻利用其职权搞特殊、谋私利；权力观扭曲，利用职务上的便利或职权、地位形成的便利条件，为他人在职务晋升、岗位调整、企业经营等方面谋取利益，非法收受他人巨额财物。孟宏伟严重违反党的政治纪律和政治规矩、中央八项规定精神、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律、生活纪律，构成职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不知敬畏、不收敛、不收手，严重玷污党的形象，严重损害国家利益，造成恶劣影响。党中央决定给予孟宏伟开除党籍和开除公职处分，完全是其咎由自取。这充分表明了以习近平同志为核心的党中央坚定不移推进全面从严治党的鲜明态度，充分彰显了我们党坚决反对腐败、以“零容忍”态度惩治腐败的坚定决心。要深刻认识孟宏伟案件给党和国家利益造成的恶劣影响，深刻认识孟宏伟案件给公安事业带来的严重危害，深刻认识孟宏伟案件给公安部机关声誉和形象造成的重大损害，切实把思想和行动统一到党中央决定精神上来，从中汲取教训、引以为戒，毫不动摇地坚持全面从严管党治警，坚持不懈地把党风廉政建设和反腐败斗争推向深入，着力纯洁公安队伍，努力以铁的纪律锻造一支对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的高素质过硬公安铁军。

会议强调，要严格遵守党的政治纪律和政治规矩。党的政治纪律和政治规矩是党内最重要的纪律，严守党的政治纪律和政治规矩最关键的是要坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。领导干部一定要增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，对党忠诚老实，决不允许口是心非、阳奉阴违，决不允许做两面人、搞两面派，决不允许搞政治攀附、人身依附，切实做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决执行、党中央禁止的坚决不做。

会议要求，要严格执行中央八项规定精神。领导干部要严格自律，坚决反对特权思想，坚决反对享乐主义和奢靡之风，决不允许搞特殊化，既不能在生活上搞特殊化，更不能在政治上搞特殊化。要注重家风家教，切实管好自己、管好家人、管好身边工作人员，自觉做廉洁自律、廉洁用权、廉洁齐家的模范。

会议强调，要严格遵守党的组织纪律。领导干部一定要牢记，权力是用来为党和人民做事的，只能用来为党分忧、为国尽责、为民谋利，绝不能用来以权谋私。要严格执行民主集中制，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，严格按照组织程序选人用人，严格按规则按制度办事，决不允许擅作主张、我行我素，决不允许搞一个人说了算，决不允许把分管领域搞成个人“自留地”，决不允许任人唯亲、任人唯利、跑官要官、买官卖官。要严格执行《中国共产党重大事项请示报告条例》，严格执行个人重大事项请示报告制度，工作中的重大情况、重大问题、重大信息，个人和家庭的重要事项，都必须按规定及时、如实向组织报告，决不允许隐瞒不报。

会议要求，要严格遵守党的廉洁纪律、工作纪律、生活纪律。孟宏伟案件再次警示我们，惩治和预防腐败必须不松劲、不松手、不松气。领导干部一定要牢固树立正确的世界观、人生观、价值观和权力观、地位观、利益观，对权力始终保持敬畏之心，做到心有所畏、言有所戒、行有所止。要带头遵守廉洁自律准则，在公正用权、谨慎用权、依法用权中保持廉洁，在守纪律、讲规矩、重名节中做到自律，永葆共产党人清正廉洁的政治本色。对各类腐败问题，要始终保持“零容忍”，依法依纪严肃处理，坚决清除害群之马。

会议强调，要全面彻底肃清孟宏伟流毒影响。要坚持以案为鉴、以案明纪、以案促改，教育引导广大民警筑牢拒腐防变的思想防线，把全面从严管党治警不断推向深入。对涉孟宏伟案的公安机关领导干部，无论职务高低，无论涉及到谁，无论身居何处，都要依纪依法严肃处理。要从思想上、政治上、组织上、作风上等各方面彻底肃清周永康、孟宏伟的遗毒遗害，确保不留空白、不留死角。要深刻剖析孟宏伟案件的根源，坚持问题导向，做到举一反三，着力完善制度，坚决堵塞漏洞，努力从源头上预防和遏制违纪违法问题的发生，不断纯洁公安队伍，确保公安队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。

在北京公安部党委委员出席会议。部机关局级单位主要负责同志列席会议。