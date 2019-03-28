与华盛顿智库视讯 蔡英文指中国大陆为两岸关系带来更多挑战

台湾总统蔡英文在过境夏威夷时与美国华盛顿智库“传统基金会”进行视讯对谈。蔡英文表示，中国大陆企图改变现状，破坏台湾民主体制、升高军事紧张情势，并限缩国际空间，使台湾人民无法信任大陆，也为两岸关系带来更多挑战。

据《自由时报》消息，蔡英文说，台湾追求和平，而非敌意，但必须有足够能力保卫自由、民主及台湾人民的生活方式，这是她作为总统的基本责任。

蔡英文日前出访南太平洋友邦，回程过境美国夏威夷，与传统基金会视讯对谈。这项会议由传统基金会创办人佛讷博士主持，美国参议院外委会亚太小组主席贾德纳及众议院外委会亚太小组共和党首席议员游贺，也与多名美方智库代表共同出席参与。

蔡英文指出，太平洋与台湾具互惠互利关系，台湾是区域一股良善力量，值得骄傲的民主体制，也是华人社会唯一的民主国家，一如美国副总统彭斯（Mike Pence）所言，为全球华人提供一条更佳道路。

针对美国推动印太战略一事，蔡英文说，台湾对印太地区作法着重民主、区域繁荣与集体安全等三方面。近来的趋势清楚显示，理念相近国家应更积极在各地维护民主价值。

蔡英文表示，台湾站在这些挑战的最前线，承诺将更努力捍卫这份得来不易的自由，并确保持续作为印太区域的民主灯塔。

她说，面对大陆逼迫台湾接受“一国两制”模式的巨大压力，她曾列出保护台湾民主、法治与经济活力的七项指导纲领，政府将采取更积极的作为，反制大陆政府对社会与经济的渗透以及干涉台湾内政，同时也将更积极与全球面对相同挑战的理念相近国家合作因应。

台美日前共同宣布成立“印太民主治理谘商”对话，蔡英文预告将在9月举办首次会议，讨论如何发挥各自优势及共享价值，以帮助区域国家面对治理挑战。

蔡英文也说，台湾正加强与太平洋岛国合作，当大陆持续在区域加强影响力时，她也注意到美国、澳洲、纽西兰及其他负责任的利害关系者均逐渐体认此一挑战。

蔡英文表示，作为抵御极权主义的民主堡垒，相信台湾安全关乎集体安全，台湾的未来与整个区域的未来紧密相连。台湾具有清晰的印太愿景，即基于区域各国的共同期盼，维护以“规范为基础”的架构，台湾已做好准备，将与共享此愿景的各国密切合作，并承诺为未来各世代确保印太区域的自由与开放。