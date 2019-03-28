生态环境部部长：保证响水爆炸现场受污染废水不外溢

据中国生态环境部官方微信消息，生态环境部部长李干杰3月26日至27日赴江苏省盐城市响水县“3·21”爆炸事故现场，听取事故处理情况汇报，察看了解环境应急情况，并慰问一线工作人员。

李干杰首先来到江苏省消防移动指挥中心了解事故处理总体情况。在听取介绍后，李干杰提出五点意见。

一是坚决贯彻落实中共总书记习近平重要指示精神，按照国务院总理李克强等中央领导同志的批示要求，本着对人民高度负责的态度，切实防止次生灾害，确保生态环境安全。

二是继续加强现场环境监测，为相关工作提供保障。坚持“有事报事，无事报平安”的原则，及时发布相关信息。

三是进一步排查摸清事故现场的污染物情况，做到“心中有底”，分类进行处理。

四是加快对爆炸现场受污染的水、土壤等清理、转运、治理工作。

五是采取有效措施，保证在长时间下大雨等情况下受污染的废水都不外溢。

李干杰十分关心事故现场废水的处置问题，先后详细察看了园区新民河、新丰河、新农河三个闸坝封堵情况以及裕廊石化高浓度废水暂存、陈家港污水处理厂运行和应急监测室建设等情况。在现场，李干杰不时向身边的工作人员询问技术细节，并叮嘱大家在工作中注意身体、保障安全。

生态环境部副部长翟青、江苏省常务副省长樊金龙陪同查看事故现场。

期间，李干杰还赴连云港市田湾核电站，调研1-4号运行机组总体情况和核安全监管情况，并实地察看了5、6号机组的建设情况。他强调，要深刻汲取“3·21”事故教训，举一反三，进一步强化安全意识，严格安全管理，确保在建机组建设质量，在役机组运行安全。

