特朗普：谷歌承诺忠于美国军方 而非中国

美国总统特朗普周三称，Alphabet子公司谷歌的首席执行官周三在白宫与总统会晤时，表达了该公司对美军而非中国军方的承诺。

综合《华尔街日报》、彭博社和环球网报道，特朗普发推文称，同谷歌首席执行官皮查伊（Sundar Pichai）的会谈非常成功。皮查伊强烈表示他完全忠于美国军队，而非中国军队，他们还讨论了政治公平问题，以及其它谷歌可以为美国做的事。

谷歌发言人在声明中表示：“我们很高兴与（特朗普）总统围绕着对美国劳动力的未来和新兴技术的发展进行投资，以及我们一直以来致力于与美国政府合作等问题进行了富有成效的对话。”

美国总统特朗普星期三发推文称，同谷歌首席执行官皮查伊（Sundar Pichai）的会谈非常成功。（推特截图）

本月中旬，特朗普曾指责谷歌帮助中国及其军队，而没有帮助美国。

谷歌与军方的紧张关系始于去年。该公司于前年底达成向美国国防部无人机项目提供人工智能与云软件的协议。但这项合同在公司内部引起广泛反弹，许多员工以政治和道德顾虑为由反对该交易。

去年6月，谷歌宣布今年不再续约。并发布一套原则，规定其人工智能工具不能用于致命武器，但没有排除与美国军方合作。

特朗普发推文称，谷歌首席执行官皮查伊（Sundar Pichai）强烈表示他完全忠于美国军队，而非中国军队，他们还讨论了政治公平问题，以及其它谷歌可以为美国做的事。（路透社）

谷歌与五角大楼的冲突在去年下半年再度升级，有多份报告显示谷歌正在中国开发一套搜索服务。该公司在2010年从中国撤出了搜索引擎和大部分商业产品，但还在继续推动移动计算和人工智能相关的计划。

美国参谋长联席会议主席邓福德此前曾在美国国会听证会上表示，谷歌在华工作让中国军队间接甚至直接受益。