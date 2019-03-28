美国务卿：美国运用所有工具 阻止中国大陆孤立台湾

美国国务卿蓬佩奥27日在国会指出，美方正运用所有工具，阻止中国大陆透过外交手段孤立台湾。蓬佩奥还表示，“台湾旅行法”是重要立法，政府已采取许多行动执行，相信还会看到更多作为。

据联合新闻网报道，蓬佩奥27日出席联邦众议院外交委员会听证会，众议员瓦格纳（Ann Wagner）提出，中国大陆一直以外交手段孤立台湾，说服他国与台湾断交，美国如何阻止中方进一步侵蚀台湾的国际空间？

蓬佩奥回应，美国正使用工具箱内的所有工具，美方已使用经济工具企图说服他国（与台湾断交）并非正确的事，也使用外交、政治工具说服这些国家。

蓬佩奥并说，美国对台湾有所承诺，将基于数十年来的长期政策处理这些问题，并确保美方履行对台承诺。

众议员夏伯特（Steve Chabot）则询问蓬佩奥，全面执行“台湾旅行法”是否能增进美台关系，是否可期待美国政府进一步推行这项重要立法？

蓬佩奥表示，相信大家都看到美方对台采取的行动，前几天才派军舰通过台湾海峡；而台湾旅行法是重要的立法，特朗普政府已采取许多行动执行，相信之后会有更多作为，但他不想提前说太多。

蓬佩奥说，美国了解美台关系的重要性，更重要的是，特朗普政府看待此事，比过去历届美国政府更全面的考量中方所构成的风险。

夏伯特问蓬佩奥时提到，他希望不久后能看到台湾总统蔡英文到到美国国会联席会议演说，但蓬佩奥回答时并未提及此事。