陆委会研拟“韩国瑜条款” 海协会长：民进党当局阻挠两岸城市交流不会得逞

高雄市长韩国瑜访问港澳期间拜会中联办，引发台湾境内政坛争议。陆委会拟于港澳关系条例中增列县市长赴港澳规定，被称为“韩国瑜条款”。中国大陆海协会长张志军今天（28日）指出，民进党当局对两岸城市交流极力阻挠、抹黑，不可能得逞，也非常不得民心。

据台湾《联合报》报道，外传陆委会指韩国瑜的港澳中联办行程疑似违反《两岸人民关系条例》，最高可处新台币50万元（约2.1万新元）以下罚锾。

大陆海协会长张志军今天出席海南博鳌亚洲论坛开幕式前，在会场外受访时说：“关于两岸城市交流，我们的观点已讲得很清楚，只要认同九二共识，对城市交流有正确认识的话，我们是欢迎和积极看待的。除了韩国瑜此行，之前也有其他县市的交流，城市交流是两岸关系中非常重要的部分。”

张志军指出，两岸关系和平发展是个大势，对于一个正常的城市交流，对两岸双方都是有利的，民进党当局采取这样的态度，拒不承认九二共识，对两岸交流的正常合作极力阻挠、抹黑，不可能得逞，肯定是非常不得民心。

大陆国台办发言人安峰山昨天也在记者会上指出，在韩国瑜访问期间，香港和澳门中联办主任分别与其会面，“这既是正常的待客之道，也体现了大陆对韩市长到访的重视”，民进党当局和一些台独、港独势力进行歪曲诬蔑，暴露他们阻挠两岸和港澳开展交流合作，损害同胞利益福祉的本质图谋。