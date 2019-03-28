中兴通讯预计一季度扭亏为盈 因罚款及经营损失阴霾消散

中国电信设备制造商中兴通讯称，预计今年一季度扭亏为盈，因不再受到巨额罚款以及经营损失和预提损失的影响，并将受惠于5G进入商用部署的关键阶段。

据路透社报道，昨天晚间公告透露，中兴通讯预计于2019年1-3月净归属于上市公司普通股股东的净利润为8至12亿元（人民币，下同），去年同期则为亏损54.07亿元。一季度每股收益预计为0.19至0.29元，上年同期则为亏损1.29元。

中兴通讯同时发布2018年度业绩显示，全年净亏损69.84亿元，符合预期，2017年度经重述净利则为45.68亿元。期内营业收入855.13亿元，同比增长21.4%。

按路透的计算，公司于去年第四季度净利为2.76亿元。

中兴通讯表示，展望2019年，信息消费和流量持续高速增长，5G产业持续推进并进入商用部署的关键阶段，集团将面临新的发展机遇。

投行野村今天发表报告调升中兴通讯的投资评级，由“中性”升至“买入”，目标价亦由16港元升至26港元。该行认为，受惠于5G的发展，预计中兴通讯将受惠于电信营运商的投资上升周期，公司的市场占有率可望扩大。

中兴通讯H股周四开盘涨逾5%，报23港元；A股亦开高逾6%。