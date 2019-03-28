李克强博鳌会萧万长：有利于台胞的事都会尽力去做

两岸共同市场基金会荣誉董事长、台湾前副总统萧万长与中国大陆总理李克强昨天（27日）在博鳌国宾馆会面。萧万长指出，当前中美贸易战与大陆经济下行，希望“惠台31项措施”给予台资企业与大陆企业同等待遇，并进一步落实；李克强则应允扎实解决台商问题。

据台湾《联合报》报道，博鳌亚洲论坛今天举行开幕式，萧万长率近30名台湾企业家与会，“萧李会”于昨天下午率先举行，大陆国台办主任刘结一、海协会长张志军在场。

李克强提及，要多听取台企台胞的意见，对台胞到大陆旅游、学习、工作、生活、投资，都推动给予同等待遇。“总之，凡是有利于台胞的事情，我们都会尽力去做，尽量做好，毕竟我们是同胞。”

萧万长说，他是第十三次参加这场论坛，这次大会主题是“共同命运、共同行动、共同发展”，这和两岸共同市场基金会倡导的理念一致。他提出的“两岸共同市场”的观点，近年受到陆方关注和认同，显示两岸可以把共同市场做好、做大、做实。

萧万长说，大陆“惠台31项措施”回应多年来台湾企业界的诉求，不但有利于两岸经济社会的融合，也有助于两岸和平。

至于“外商投资法”将于明年上路，对台商有何影响，萧万长说，李克强有谈到此法，此法适用于台商，台商与陆商又有同等待遇，所以台商等于有“双重保障”。