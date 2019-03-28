三个月了 ofo退押金排号前进72万 仍要几年才能拿到钱

共享单车业者ofo推出线上退押金系统三个月后，网友称，按目前的速度，押金还要再等几年才能到手。

据“中国新闻网”微信公号27日报道，从1392万到1320万，近三个月时间里，微博网友@Jessica努力中的ofo退押金排号前进了72万，照这个速度，押金还要再等几年才能到手，而像她这样焦急等待的用户还有一千多万。

去年下半年开始，ofo就陷入了不断的负面消息之中。

2018年7月，由于ofo超过半年时间不能支付智能锁通信服务费，服务商将对其业务涉及的300万辆单车智能锁内物联网卡陆续“停止服务”。

随后，由于在海外市场“水土不服”，ofo的海外扩张计划受阻，从多个国家撤退。包括以色列、澳大利亚、德国、印度等。其中，ofo在进驻印度地区仅两个月，就将印度分公司的大部分员工解雇了。

此后，“退押金难”逐步发酵。社交媒体上众多用户表示自己申请了几个月的押金并未到账，纷纷聚集在ofo官微下方进行“声讨”。

矛盾在2018年12月达到顶峰。12月17日，数百名用户来到ofo北京总部现场退押金，队伍从五楼排到一楼，目击者表示“退押金就像春运”。

ofo不久推出线上退押金系统，几天之内退押金的排号就突破一千万人。以每人99元（人民币，下同，20新元）或199元押金计算，待退押金规模在10亿元至20亿元之间，每天退一万人，也要等待三年后才能完成。

中国消费者协会发布的2018年十大消费维权舆情中，“共享出行押金难退”以66.08的社会影响指数，高居舆情榜第四位。