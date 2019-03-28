中国柔道冠军微博实名举报家乡两任村支书 官方：已展开核查

据澎湃新闻报道，微博认证为“国家柔道队队员”的马端斌昨晚在其个人实名认证微博发布了一则题为《柔道世界冠军实名举报两任村支书：贪腐上千万、勾结地痞殴打村民》的微博，引发社会关注。

据悉，该微博内容主要为举报辽宁省本溪市柜仁（应为“桓仁”——编者注，下同）满族自治县五里甸镇桦树甸子村两任村支书刘忠军、刘忠和的贪腐问题。

该微博写道，“我叫马端斌，是国家柔道队现役运动员。曾取得世界柔道各大赛事的前三名、全国冠军、全运会冠军。2016年代表中国参加了里约奥运会，多次为国家争金夺银，赢得荣誉。我的家乡是辽宁省本溪市柜仁满族自治县五里甸镇桦树甸子村。我现在实名举报我们村两任村支书刘忠军、刘忠和贪腐上千万元、勾结地痞流氓欺压村民的问题。”

此外，马端斌还在微博中透露，刘忠军和刘忠和是亲兄弟。此前刘忠军因为贪污腐败，在村民不断上告后，受了处分被劝辞职，没想他亲兄弟刘忠和又当上了村书记。同样在村里胡作非为，飞扬跋扈，巧取豪夺，村民苦不堪言。

对此，桓仁满族自治县委宣传部官方今早回应，桓仁满族自治县委已注意到马端斌的微博实名举报，已经成立专门小组开展核查工作。

澎湃新闻详细阅读这份举报信后发现，马端斌主要在微博中陈述了六点刘氏兄弟的主要腐败行为，主要涉及桦树甸子村村民集体经营的五味子加工厂收益被刘氏兄弟侵占、刘氏兄弟设立的五味子加工基地无合法手续等。

此外，举报还包括桦树甸子村村支书套取国家扶贫基金1000多万（人民币，下同，约200万新元）以及刘氏兄弟勾结流氓地痞打人等内容。

马端斌在微博中表示，“两任村支书的所作所为引发众怒，但是大家都敢怒不敢言。提反对意见的村民，有的被镰刀砍伤、有的牙齿被打掉，有村民养殖的蜜蜂被毒死，有村民的水稻被毁坏。”

澎湃新闻检索国家体育总局以及中国奥委会官网后注意到，马端斌于2015年1月5日被国家体育总局竞体司授予“国际级运动健将”称号。2016年7月18日，马端斌作为中国柔道队成员出现在里约奥运会中国体育代表团动员大会上，为国出征。

另据桓仁县政府官网内“桓仁大事记”栏目公开资料，“桓仁籍运动员马端斌获第十一届全国运动会男子柔道66公斤级金牌”作为当地文化体育事业繁荣的典型，在当地县委宣传部等部门联合评出的“2009年桓仁十大新闻”中亮相。

此外，马端斌在微博中所说的家乡“柜仁满族自治县五里甸镇桦树甸子村”实为“桓仁满族自治县五里甸子镇桦树甸子村”，桓仁满族自治县地处辽宁东部山区，隶属辽宁省本溪市。

桓仁县政府官网2017年9月25日公开信息显示，桦树甸子村全村有500多户人口，几乎家家都发展了五味子种植产业，种植面积达4100多亩。

据知情人王松林（化名）透露，自己已经前后举报刘氏兄弟五年多，一直没有什么效果。

王松林说，“村子里果树林木很多，但刘氏兄弟从2007年前后逐渐通过各种手段收去并入自家的产业，村民谁敢阻拦就会遭到打击报复。近年果树行情好，刘忠军转手就以60万的价格卖掉了果树林的承包经营权。”

王松林还表示，直到2014年下半年，在桦树甸子村多位村民持续反映情况后，担任村支书10年的刘忠军才因“年龄比较大”的原因被劝辞职。随后村民们选举了另一位新的村支书。吊诡的是，新村支书任职一年后，弟弟刘忠和在2016年的村支书换届选举中当选。

另有桦树甸子村村民卢梁鸿（化名）向澎湃新闻表示，在2016年的换届选举之前，“刘忠军联络了关系比较好的村民，买票让他老弟当选的。”

据卢梁鸿透露，刘忠和当选村支书后更加变本加厉。早在2008年，卢梁鸿与其胞弟就因为果树林买卖的事情遭到不明人士的殴打，后来刘忠军出面赔偿了2000元。2016年刘忠和当选后，面对村民们不断举报，竟然扬言“谁要是拿掉刘家，就拿掉谁一条腿”。

卢梁鸿表示，“村民们自2008年起就开始告刘氏兄弟了，一直没啥结果，查他们的人都说没问题。”

2008年9月27日，时任中共桓仁满族自治县委常委、组织部长李友在题为《全力打造核心力，党群携手建新村》的文章中对刘忠军有过记载。

李友写道，村党支部书记兼村委会主任刘忠军过去经常到南方大城市销售中药材，目睹发达地区农民那种让人羡慕的生活，而自己的父老乡亲仍然在贫穷落后的生活中挣扎，作为全村的当家人，他深感肩上的担子沉重。2004年，经过深入的市场考察和科学的论证分析，班子成员一致认为要使全村走上富裕路，必须在产业结构调整上下功夫，而发展五味子就是一条符合村情实际的致富路。

李友还写道，“今年38岁的刘忠军多年来靠种植中小药材、加工人参、销售中药材，每年收入高达30多万元，有自己的私家轿车，在县城有自己的楼房，是当地有名的产业大户，在群众中有很高的威望。”

另据上游新闻消息，根据企查查信息显示，刘忠军担任法定代表人的企业名为桓仁益民中药材专业合作社。在高管名单中，记者还看到了刘忠和、刘忠山二人的名字。

当地村民说，上述三人为三兄弟，名义上工厂是公家的，实际上就是他们刘家的，就连财务公章都在刘忠军的妻子手中保管，会计早已经成了摆设。多年来，该工厂的盈利村民没有得到一分一毫。

记者昨晚尝试联系桦树甸子村原村支书刘忠军的电话，在记者表明身份后，对方挂断电话。

对此，澎湃新闻今早致电桓仁满族自治县委宣传部，桓仁满族自治县委宣传部官方回应称，桓仁满族自治县委已注意到马端斌的微博实名举报，已经成立专门小组开展核查工作。