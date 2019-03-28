【博鳌论坛】李克强：中国经济稳定运行并有积极变化 市场预期明显改善

据路透社报道，中国国务院总理李克强今天（28日）表示，坚持宏观政策取向不变，今年经济不稳定不确定因素增加，不排除会出现一定的波动，但只要全年运行在合理区间，就会保持战略定力。若经济运行有超出预期的变化，中国留有充足的备用工具。

李克强在“博鳌亚洲论坛2019年年会”开幕式发表主旨演讲时表示，今年以来，中国经济稳定运行并出现一些积极变化，特别是最近一段时间，市场预期得到明显改善。

他指出，从前两个月的数据看，就业、物价、国际收支等主要经济指标比较稳定，固定资产投资稳步回升，消费者信心指数、制造业新订单指数明显走高，资本市场成交活跃。特别是进入3月份，日均发电量、用电量增速达到两位数，进出口、货运等增长加快。

李克强说，当前中国经济的稳定态势，也表明前期实施的降准、减税等政策措施正逐步见效，也表明官方发出的稳定市场预期的强烈信号，已为市场所接受。

李克强称：“经济出现好的态势不是靠量化宽松或者大水漫灌实现的，坚持宏观政策取向不变，今年不稳定不确定因素增加，不排除会出现一定的波动但只要全年运行在合理区间，就会保持战略定力。”

李克强还说，“判断中国的经济、判断宏观经济政策，需要把大的时间轴拉长了看，看全年、看总体、看趋势。将强化政策落实，对所承诺的更大规模的减税降费措施一定要实现。”

他表示，要降低利率实际水平，着力解决中小企业融资难融资贵，务必使融资成本明显下降。

今年的中国政府工作报告明确提出实施更大规模的减税降费，预计全年减税降费规模近2万亿元人民币。确定今年的经济增长目标（GDP）为6-6.5%。

中国改革开放不停步

李克强指出，要扩大现代服务业以及交通运输、基础设施、能源资源等领域的对外开放，继续扩大服务业特别是金融业银行保险等对外资全面放开市场准入，目前正在全面推进。6月底之前将再次修订发布外商投资准入负面清单。

要提升贸易便利化，今年将提升便利化水平上做大文章，要明显降低通关成本，提高通关效率，向国际先进水平对标；进一步便利外商投资企业来中国设立投资性公司，完善有利于外国公司对上市公司进行战略投资和并购的相关政策。

此外，李克强还称：“对港澳台的优惠政策不仅不会改变，还要让港澳台企业的合法权益得到有效保障，并得到更多的发展激励，进一步对港澳台投资放宽尺度。”