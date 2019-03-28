美官员：中美在技术转让取得空前进展 但贸易磋商仍有挑战

有美国官员周三（27日）透露，美中贸易磋商在各方面均取得进展，并且强制技术转让这个敏感课题也取得空前进展。不过，磋商工作仍存在障碍。

据路透社报道，其中一位官员说，中国提出的建议比以往更进一步，这让双方有希望签署协议。美方坚持协议中必须包括中国经济进行结构性改革的内容。

这位匿名官员称，在谈到强制技术转让课题时，无论是在范围和具体细节方面，中国代表也以过去从未谈及的角度谈及此课题。

报道称，只要协议中的核心条款继续取得进展，美中贸易谈判就将持续下去。

中美双方早前据悉正在为强制技术转让和网络窃密、知识产权、非关税贸易壁垒等六方面制定书面协议。

该官员称，如果将一个月前的文本与现在的版本进行比较，就会发现双方在所有领域都有进展。不过，这名官员也说：“我们仍未达到我们想要实现的目标。”

受访美国官员都不愿讨论谈判期限或时间。

另一位美国政府官员说：“可能会持续到5月、6月，谁也不知道。也可能在4月，我们不知道。”

这名官员他说，知识产权和最终协议的执行事项仍存在障碍。

美国贸易代表莱特希泽和财长努钦今天（28日）会抵达北京，并与中国官员展开新一轮会谈，以期能达成能结束贸易战的协议。

此次谈判是中美双方数周来首次面对面的会谈。双方下周将在华盛顿继续展开谈判。