【博鳌论坛】李克强：年底前制定外商投资法配套法规

中国国务院总理李克强今天（28日）在“博鳌亚洲论坛2019年年会”开幕式发表主旨演讲时说，中国将进一步放宽外资市场准入。今年6月底之前，中国将再次修订发布外商投资准入负面清单、自由贸易试验区外商投资准入负面清单、鼓励外商投资产业指导目录。

根据中国政府网站，李克强指出，将进一步缩减负面清单条目，扩大增值电信、医疗机构、教育服务等现代服务业，以及交通运输、基础设施、能源资源等领域对外开放。

他说：“我们的负面清单只做减法、不做加法，而且‘非禁即入’将全面落实。”

年底前制定外商投资法配套法规

李克强强调：“外商投资法是中国打造法治化、国际化、便利化营商环境的重要举措。为确保外商投资法有效实施，目前中国政府已启动配套法规、规章制定工作，以细化外商投资法确定的主要法律制度，形成可操作的具体规则。这将在年底前完成，确保明年1月1日与外商投资法同时实施。”

李克强说：“中国坚持扩大开放，落实竞争中性原则，还在全面清理有关法规、规章和规范性文件，凡是与外商投资法不一致的，都要坚决予以废止或修改。”

另一方面，李克强还指出，加强知识产权保护是中国政府的一贯立场。目前，专利法修正案草案已经提请中国全国人大常委会审议。这次修法将引入加倍惩罚的赔偿机制、大幅提高法定赔偿额，要让严重侵权假冒者承担付不起的代价。不允许强制转让技术。

他说：“我们言出必行，对违法者依法严肃处理。我们还将健全外商投资企业投诉工作机制，畅通政府与外商沟通协调渠道，使之成为维护外资企业合法权益的有效平台。”