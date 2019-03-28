著名中文信息处理专家、知网发明人董振东教授逝世

据澎湃新闻报道，中国中文信息学会昨天（27日）发布讣告称，中国著名中文信息处理专家、知网发明人董振东教授，因病医治无效，于2019年2月28日凌晨十二时零八分在加拿大蒙特利尔市逝世，享年82岁。

公开简历显示，董振东出生于1937年4月，上海人。董振东自上世纪七十年代即开始从事机器翻译研究工作，1987年成功开发了中国第一个商品化机器翻译系统原型“科译1号”。

1987年至1992年，董振东担任中国、日本、马来西亚、印尼、泰国五国多国语机器翻译国际合作项目的中方技术负责人。其中，董振东于1990年作为“905”中文信息平台项目的总体组负责人，指导和规划了平台的总体设计和实施计划。

1990年代后期，董振东开始设计与实现的中国第一个电子知识系统“知网”，在理论上和实践上均具有重大的发现和独创，“知网”在国内外产生了重要影响，1987年获得解放军科技进步二等奖和国家科技进步二等奖，2011年获得中国中文信息学会首届终身成就奖，2012年获“钱伟长中文信息处理科学技术奖”一等奖。

中国中文信息学会方面表示，董振东教授曾任中国中文信息学会常务理事，是中国机器翻译事业的开创者，毕生从事机器翻译研究与开发工作，为中国中文信息处理事业做出了突出贡献，他倡导的创新精神影响了一大批中青年学者。

中国中文信息学会（Chinese Information Processing Society of China）成立于1981年6月，钱伟长、甄健民、安其春等为主要发起人。该学会是依法成立并经中国科学技术协会接纳的科学技术工作者的学术性群众团体，是具有独立社团法人资格的国家一级学会。