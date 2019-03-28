韩国瑜：若民进党能让人民过好日子 也会投票支持

高雄市长韩国瑜今天（28日）返台，在机场受访时批评民进党只会说他卖台，并说“如果民进党有办法让人民过好日子，我投你一票也可以”。

据台湾《联合报》报道，韩国瑜称，外界提到施政满意度，他不管多少，都要往前冲，为了高雄繁荣，选总统跟民调相关，都不在他的考量。韩国瑜说：“赖清德说我是奇才，我脸红了，那我也要说他是百年难得一见说实话的政治人才”。

韩国瑜表示，他在厦门提到，“老鼠拖拖鞋，大的在后头”，是指拖鞋比较大，老鼠比较小，精彩故事以后会发生，只是一个比喻，因为大陆不方便讲，在台湾可以畅所欲言，没别的意思。

他说，这次市府几位局长，市议员都很辛苦，这次去外面抢订单交朋友，感谢局长议员与农渔会大家长，手牵手、心连心，帮农渔民花农抢到很多订单， “现在跟我讲2020，对这些人不公平”。

韩国瑜说，团员到了厦门，感觉很亲近，语言食物与建筑物宗教信仰都通的，台湾人七成都来自厦门，昨晚听闽南语歌曲，天籁，太好听，动容，这次演出都是台商与眷属，生活习惯无缝接管，很愉快。

他指出，将来厦门高雄有七年交流、双城论坛，希望推青年一把，帮找资金，找人才，厂商，高雄也会加大力度。

韩国瑜说，出访从第一天到第六天，所有团员都集体行动，民进党一直修理他，说他去中联办，卖台，质问“能卖台吗”。他说，吃饭带官员老婆，要如何卖，他只知道卖菜卖鱼，哪有权利卖台，根本被无限放大，无聊，民进党有办法就让人民过好日子，“我投你一票也可以”。

韩国瑜说，为何要扭曲，大家很疲倦，找通路，这跟卖台有什么关系，屏东、台南、澎湖县长能卖台，并称这是胡说八道，民进党太无聊。他也说到：“听说昨晚陈水扁骂我20多分钟，奇怪，昨天早上儿子告我，晚上父亲开直播骂我， 这对父子是怎么回事，我搞不懂，他们也高雄人，为何不祝福我们？”