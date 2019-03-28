调查：网购平台、在线旅游沦为大数据“杀熟”重灾区

去年以来，大数据“杀熟”问题备受关注，事件曝光后，涉事企业均表示否认，最后结果往往也不了了之。昨日，北京市消费者协会发布了2019年大数据杀熟的调查结果，有近九成受访者认为该现象很普遍，但只有少量会选择投诉。

据《新京报》报道，调查收回有效调查问卷3185份，并对在线旅游、网络购物、网络外卖、网络购票、网络约车5种新型网络消费的14个消费者常用的App或网站，完成57个体验样本。

所谓的大数据“杀熟”，目前还没有明确统一的定义，本次调查结合现有情况、专家建议将大数据“杀熟”定义为经营者利用大数据技术釆集用户信息、建立用户“画像”，并以谋取利益为目的，根据用户“画像”提供特定（非可选性）商品或服务的损害消费者权益行为。

调查结果显示，88.32%的被调查者认为大数据“杀熟”现象普遍或很普遍，认为大数据“杀熟”现象一般或不普遍的被调查者仅占11.68%，没有被调查者认为大数据“杀熟”现象不存在。此外，有56.92%的被调查者表示有过被大数据“杀熟”的经历。

哪些领域是大数据“杀熟”的高发区？被调查者认为，网购平台、在线旅游和网约车等消费大数据“杀熟”问题最多。此外，还有不少被调查者经历过外卖类App、视频类App、电影类App或网站大数据“杀熟”。

遗憾的是，遭遇大数据“杀熟”后，消费者们的自我保护意识不强。只有26.72%的被调查者选择向消协或市场监管部门投诉，11.71%的被调查者选择与商家理论、要求赔偿，8.13%的被调查者选择在社交网站或向媒体曝光。剩下的消费者选择忍气吞声或不再在此消费等。