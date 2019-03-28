行政院通过两岸人民关系条例修正草案 政治协议或须在立法院和公投过关

行政院会今天（28日）通过《两岸人民关系条例》部分条文修正草案，内容包括以“三道锁”高标准检视两岸政治协议成型过程，即立法院协商、立法院听证后同意、公投。草案将被送至立法院审议。

据台湾《联合报》报道，苏贞昌在会中说，面对中国大陆近年不断对台政军施压、统战分化、经济利诱，政府有责捍卫主权，必须为维护台湾人民自由民主人权的生活方式，建立更坚实的民主防护网，这也是台湾人民一致的要求。

苏贞昌说，这次修法针对两岸政治议题协商谈判，明定必须由行政院向立法院提出协议缔结计划，在开启协商前及缔约后，都须经过修宪高门槛的要求，以修宪门槛的立法院双审议，再加上公投程序，来落实谈判公开透明、立法院监督及人民参与。这次修法也明定“主权国家”地位与自由民主宪政秩序之毁弃或变更，不得作为政治议题谈判及协议的项目。

陆委会先前为反制国民党主席吴敦义提出的和平协议想法，因此提案修正两岸政治协议须经过立法院、公投共“三道锁”的高标准检视，未来涉及对宪政、政治有冲击的协议都将被规范。行政院会今天通过《两岸人民关系条例》部分条文修正草案，将送立法院审议，盼能在本会期三读。

根据草案，未来两岸政治协议成型过程将有“三道锁”防护。第一锁就是行政院​​在协商前90天，必须向立法院做出协议缔结计划，以及对宪政及政治冲击的影响评估报告，立法院四分之三立委出席、四分之三立委同意后，始得开始协商。第二锁，草案经协商后若成型，行政院须整理出院版草案再送入立法院审议，并报告协议的过程，以及对台湾宪政及政治的影响，立法院举行听证，四分之三立委出席、四分之三立委同意，才算定案。

最后一关则是交由中选会进行公投，有效同意票必须超过投票权人总额的半数才算通过，相关机关才可进行签署、换文。此外，台湾民众领取中国大陆居住证规范原先也要纳入此次修法，但因周一行政立法协调会报讨论不及，将延后修正。