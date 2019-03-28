国防部：美方最近在台湾问题上搞了一系列动作

在3月28日举行的中国国防部例行记者会上，新闻发言人吴谦指出，我们注意到美方最近在台湾问题上搞了一系列动作，无论是售台武器，还是军事联系，我们都坚决反对。台湾问题是中国的内政，事关中国核心利益和中国人民民族感情，不容任何外来干涉。

据中新网报道，会上有记者问：我们注意到，近期美台军事往来频密。据媒体报道，“台军高层”现在正在美国访问，美国可能会向台湾出售F-16V战机，加之近期美国双舰过航台湾海峡，美国国务卿蓬佩奥表示未来可能会有更多的行动执行《与台湾交往法案》。台湾一些“绿营”人士将此解读为这是美国“挺台”的信号。请问发言人对此有何评论？

吴谦指出，世界上只有一个中国，大陆和台湾同属一个中国。中华人民共和国是中国的唯一合法政府，中国的主权和领土完整不容分割。这是我回答你这个问题的前提和基础。

吴谦提到，我们注意到美方最近在台湾问题上搞了一系列动作，无论是售台武器，还是军事联系，我们都坚决反对。台湾问题是中国的内政，事关中国核心利益和中国人民民族感情，不容任何外来干涉。一个中国原则是公认的国际关系准则，也是中美关系的政治基础。任何破坏一个中国原则的言论和行为，都无异于在动摇中美关系的根基，都不符合中美两国的根本利益，也是非常危险的。

吴谦表示，我们还注意到岛内一些人的分裂谬论，对此我想强调：统一是历史大势，是正道。“台独”是历史逆流，是绝路。一个中国原则是两岸关系的政治基础。台湾前途在于国家统一，台胞福祉系于民族复兴。煽动两岸对抗、妄图挟洋自重的人和势力不明大义、不得人心！