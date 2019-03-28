报告：中国增强与虚拟现实整体市场今年预料增逾86%

美国市场研究机构国际数据（IDC）今天（28日）发布报告指出，2018年，中国国内增强现实（AR）以及虚拟现实（VR）头显设备出货量分别达到3.2万台以及116.8万台，并预测今年的AR、VR整体市场增幅将达到86.9%。

据中国新浪网报道，IDC在《中国VR/AR市场季度跟踪报告》也指出，桌面头显以及独立头显设备市场保持快速发展，无屏头显形态逐渐失去市场主导地位。

IDC预测，到了2023年，中国VR头显设备出货量将突破1050.1万台，AR头显设备出货量将达到821.4万台，未来5年整体市场年复合增长率为69.9%。

报告显示，中国国内VR独立头显市场在2018年继续高速增长，一举超过桌面头显以及无屏头显成为出货量最高的产品形态，增幅达到123.6%。由于用户群体对于VR设备的认知逐渐提高等因素，体验相对落后的VR无屏头显市场在2018年大幅萎缩，同比去年下降达到71.3%。

2018年，在国内政策环境的积极引导下， AR头显市场同样获得了深入的发展。尽管随着联想Mirage AR头显在国内市场的遇冷，AR无屏头显市场迅速衰落，但桌面头显以及独立头显市场都保持了稳定增长的趋势，相比去年增幅分别达到199.2%以及152.1%，同时头部厂商的市场地位得到进一步稳固。