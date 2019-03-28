江苏化工厂爆炸事故：事发地点附近有苯超标现象

中国生态环境部最新通报江苏响水天嘉宜公司爆炸事故环境应急监测显示，由于现场作业导致被埋污染物暴露挥发，昨天（27日）早上10时事故点下风向1公里出现苯超标现象。

据中国界面新闻报道，针对江苏盐城响水县陈家港镇江苏天嘉宜化工有限公司爆炸事故，生态环境部固体废物与化学品司司长邱启文在今天的生态环境部召开例行新闻发布会上说，事故原因目前仍在调查中，有关信息发布要以调查组结果为准，下一步生态环境部将继续做好环境应急工作。

生态环境部新闻发言人刘友宾也说，3月26日至27日，生态环境部部长李干杰赴响水特大爆炸事故现场，听取事故处理情况汇报。生态环境部副部长翟青带领工作组于3月21日晚抵达事故现场，当即成立综合、监测、专家、后勤保障四个工作小组，推进各项工作。

据介绍，通过现场排查，工作组与当地有关部门确认，决定对化工园区内新民河、新丰河和新农河三条入灌河河渠进行封堵，通过筑坝拦截的方式，在园区内形成约3.5平方公里的封闭圈，防止污染废水向南部河网扩散。

刘友宾指出，根据爆炸事故的污染特征，经专家会商，确定此次环境空气应急监测指标为二氧化硫、氮氧化物以及苯、甲苯、二甲苯等有机污染物。

监测数据显示，3月27日早上10时，事故点下风向1公里出现苯超标现象，根据现场专家分析，主要是由于事故现场作业导致前期被埋污染物重新暴露，持续挥发造成下风向超标。事故点下风向2公里和3.5公里处各项污染物浓度均低于标准限值。

地表水方面，新丰河、新农河闸外水质各项监测指标均低于标准限值；新民河河水26日起处置达标后外排，外排水质持续达标。灌河入海口等监测点位各项指标持续达标。