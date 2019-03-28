中国外交部：美国基于谎言对中国政府等无端指责

美国国务卿蓬佩奧周二（26日）称，他会见了自称被关押在新疆“再教育营”的米娜•图尔松和其他维族人士，并指责中国当局对待他们的方式。中国外交部就此指责美国方面基于编造的谎言，对中国政府和中国新疆政策进行无端指责。

据中国外交部发布的消息报道，外交部发言人耿爽今天（28日）在例行记者会上说，新疆事务纯属中国内政。当前新疆社会大局稳定，经济发展势头良好，各民族和谐相处，新疆民众的安全感、对社会稳定的满意度大幅提升。新疆设立职业技能教育培训机构，是基于反恐斗争需要而采取的预防性措施，有关措施完全依法进行，得到了各族人民的衷心支持和拥护，取得了良好社会效果。

耿爽说：“事实证明，教培中心根本不是美西方渲染的所谓“再教育营”。美方有关人士的涉疆言行极其荒谬，是对中国内政的粗暴干涉，中方对此强烈不满和坚决反对，已向美方提出严正交涉。”

耿爽指责美国基于编造的谎言，对中国政府和中国新疆政策进行无端指责和攻击诽谤，中国对此绝不接受。

他也指出，中国再次敦促美国尊重事实，摒弃偏见，谨言慎行，停止对中国的恶意抹黑和无端指责，停止借涉疆问题干涉中国内政，多做有利于中美互信与合作的事，而不是相反。