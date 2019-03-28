陈水扁保外就医花约25分钟痛批韩国瑜 网民：身体好了 该回监狱

人在保外就医的台湾前总统陈水扁前天（26日）在面簿发布了一段约25分钟的视频，严厉抨击韩国瑜的港澳深厦之行，并说“如果让韩国瑜不幸当选总统，发大财就是解放军进来，大家一起死！你要吗？”有网民借机讽刺陈水扁身体好了，应该要回去监狱。

综合ETtoday新闻云、中时电子报和环球网报道，陈水扁说，韩国瑜强烈支持的九二共识是不存在的，而这等于接受前总统马英九的一中共识，更是同意中国大陆国家主席习近平的一中原则与一国两制。韩国瑜说政治0分、经济100分，但他是以经济包装政治，出卖台湾换来订单，“卖某做大舅”，还帮忙数钞票。

陈水扁更炮轰，韩国瑜是“白贼”（说谎者），“一次高雄市长骗不够，还要骗当总统！台湾人善良归善良，但不能被骗走！”他也说，若韩国瑜当选总统，发大财就是解放军进来，大家会一起死。

有网民对陈水扁的言论给予批评与讽刺：“陈水扁身体好了，应该要回去监狱了”“陈水扁就不应该在外面随便发言”“叫什么叫，病人这么会叫”“贪污就该关到死！不要再恐吓台湾人民了！”

陈水扁的儿子陈致中昨天（27日）也就韩国瑜一事前往法院，控告韩国瑜涉嫌“外患罪”。

对于此番陈水扁和陈致中父子针对韩国瑜，有网友调侃称“奇葩的一家人;台湾社会乱源出自扁家”。