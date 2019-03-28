【视频】四天六场创纪录 新加坡原创华语音乐剧《聊斋》今晚亮相上海

新加坡原创华语音乐剧《聊斋》今晚在上汽上海文化广场公演，连续四天六场演出，创下海外原创音乐剧在中国首轮连演新纪录。

《聊斋》由新加坡历史悠久的实践剧场打造，此次受邀到上海参加“演艺大世界—2019上海国际音乐剧节”，这也是实践首次把原创华语音乐剧带到国际舞台。

实践剧场艺术总监郭践红本周在上海接受《联合早报》访问时说，到上海演绎中国经典文学作品，而且一连演六场，免不了有压力。

她说，在一些人看来，这似乎有些“班门弄斧”，但实践团队将给《聊斋》带来“与众不同的诠释”，“希望我们的这个音乐剧，没有辜负了聊斋”。

音乐剧《聊斋》的创作灵感来自导演郭践红和编剧吴熙的一次闲聊：站在现代人的角度，如何看待这部中国经典文学作品？

这个剧目因此开创性地把西方现代摇滚和东方经典文学结合，通过天马行空的混搭，把现代音乐与经典传统融合在一起，诠释了与众不同的《聊斋》故事。

《聊斋》于2010年和2016年在新加坡两度上演。此次上海演出，除了制作团队、创意群、演员及现场乐队，实践剧场的全职员工也都随行，共有70人到上海，是剧团历年来规模最大的海外巡演。

郭践红说，这不仅是为了呈献最好的演出，团队也希望借此机会观摩，剧团每个部门这趟上海行都带着学习的目标。

新加坡原创华语音乐剧《聊斋》今晚在上汽上海文化广场公演，连续四天六场演出，创下海外原创音乐剧在中国首轮连演新纪录。图为许多观众正排队进入上汽上海文化广场剧院观看演出。（杨丹旭摄）

新加坡歌手董姿彦是《聊斋》主演之一

《聊斋》的主演之一是新加坡本土歌手董姿彦，她曾在2017年参加《中国新歌声》，获得季军。她的参演是否会让《聊斋》在中国更“吸睛”？

对此，郭践红表示，董姿彦2010年开始参与《聊斋》演出，和团队一起学习、成长，她的重要性不是“吸睛”，而是重要的创作伙伴。

郭践红昨晚在推介会上接受中国媒体访问时也说，董姿彦在外很多时候有明星待遇，但到排练场也和大家一样邋邋遢遢、满身是汗。她相信，明星放下身段，“台上的一台戏才会是一群人的戏，而不是一个人的戏”。

“演艺大世界——2019上海国际音乐剧节”是中国首个具有专业度和系统性的音乐剧节。今年在这个上海音乐剧盛典中亮相的原创华语音乐剧共有六部，除了从新加坡引进的《聊斋》，也有来自中国大陆、台湾和香港的原创音乐剧。

《聊斋》从今晚起至本周末连续上演六场，此次上海公演的“伯乐”是上海文化广场剧院管理有限公司副总经理费元洪。

费元洪2016年在新加坡观赏《聊斋》现场演出，给予这部音乐剧极高评价，随后力推把它带进中国。他在音乐剧节新闻发布会上也说：“如果让我在心目中排名的话，《聊斋》是我心中最好的原创音乐剧之一。”

上海《新民晚报》今天发表的一篇介绍文章指出，《聊斋》的演员来自新加坡、印尼、台湾，演员们并不算标准的普通话，以及泰国设计师设计的好像在玩cosplay（角色扮演）的戏服，时刻提醒观众，这不是一部完全本土化的改编剧；而中国编剧吴熙的加入，却又让这部剧的想象不至于飞得太远。（《联合早报》上海特派员杨丹旭报道）