港前财政司长谈大湾区：香港不再是一个城市单打独斗

香港前财政司长梁锦松认为，粤港澳大湾区内城市共同推动彼此间的相互融合，会对香港和中国大陆带来前所未有的发展机遇，并称香港不再是一个城市单打独斗。

现担任南丰集团董事长的梁锦松在接受新华社的访问时指出，提高大湾区的国际竞争力，要多管齐下，其中人才是发展的根本动力，要想方设法吸引国际人才入驻大湾区，这是重中之重。新华社在今天（28日）发布这个专访。

梁锦松认为，大湾区内城市共同推动彼此间的相互融合，会对香港、对大陆带来前所未有的发展机遇，“以香港来说，香港不再是一个城市单打独斗，单打独斗不符合国际城市群竞争的潮流。”

“香港在参与大湾区建设的过程中，担负着为国家吸引国际人才的功能。”梁锦松说，“大湾区要吸引国际精英，多元化发展，必须提供优质的医疗、教育服务，这是为一切发展做好必要的铺垫。”

梁锦松也说，香港与湾区内其他城市联手推动和发展医疗产业，对于纾缓大湾区医疗资源短缺、吸引国际精英来大湾区发展，意义重大。

梁锦松和香港多位创始人近年来共同创办“新风天域”集团，旗下的“新风医疗”在大陆积极发展医疗产业，不断将国际化的医疗管理模式和医护人员的国际化培训标准带进大陆市场。

今年1月，新风医疗宣布以11.2亿元人民币（约2.2万亿新元），收购了深圳市三九医院股权。集团计划将医院原址大楼改建为一所国际级的大型综合医院，预计整个项目的投资为30亿元人民币，预计2021年初可以投入服务。

梁锦松说，大陆居民整体收入增加，对高素质医疗的需求极大，“但同时，好的医疗供应却有限。”他坦言，大湾区城市中，深圳作为一座人口增长迅速的年轻都市，“人均GDP很高，但三甲医院的床位数量少、医生少，好的医疗资源仍然短缺。”他说，“这就是集团入驻深圳，决心倾力打造一所国际级别的大型综合医院的原因。”

展望未来，梁锦松认为，打造大湾区一流医疗产业，既能让湾区内的居民享受国际级的医疗，又能以优质的医疗服务吸引国际精英到大湾区发展，这项工程意义重大。